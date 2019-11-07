Кто снесет киноцентр «Соловей»

Жилой комплекс на его месте построит компания, которая может быть связана с бывшими акционерами банка «Хованский»

На месте уникального киноцентра на Красной Пресне будет построен жилой комплекс площадью 83 000 кв. м Максим Стулов / Ведомости

В конце прошлого года у киноцентра «Соловей» на Красной Пресне прошли пикеты против сноса уникального кинотеатра. Это стало реакцией москвичей на публикацию «Ведомостей», в которой сообщалось, что мэрия согласовала строительство многофункционального жилого комплекса площадью 83 000 кв. м на месте 24-зального (самого большого в Восточной Европе) кинокомплекса на Дружинниковской улице. Петицию за его сохранение на сайте Сhange.org подписало уже более 100 000 человек. Против закрытия комплекса, который славится своим репертуаром с «длинным» прокатом фильмов и авторским кино, выступил министр культуры Владимир Мединский. В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов называл строительство жилого комплекса на месте «Соловья» законным: по его словам, при проведении публичных слушаний этот проект не вызвал жарких споров и противодействия жителей.

Сейчас владельцем «Соловья» является АО «Киноцентр» – именно оно в середине ноября 2018 г. получило разрешение на строительство на месте «Соловья» гостиницы с культурно-досуговым комплексом. Кто стоит за АО «Киноцентр», никогда не раскрывалось. Основной учредитель этой компании – Союз кинематографистов России («Соловей» был построен в 1989 г. на средства Союза кинематографистов СССР), но представитель этой организации заявлял, что она вышла из уставного капитала много лет назад.

Два девелопера, которые вели переговоры о приобретении проекта комплекса апартаментов на месте «Соловья», сообщили «Ведомостям», что АО «Киноцентр» может быть связано с бывшими акционерами банка «Хованский». Об этом же говорит знакомый бывших топ-менеджеров этого банка. «Хованский» в 2017 г. был присоединен к чешскому банку J&T Bank. До этого крупнейшим акционером «Хованского» была компания «Лукомер», которая зарегистрирована по тому же адресу, что и АО «Киноцентр».

Вадим Меркин Единственное доступное фото Вадима Меркина опубликовано на сайте историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны» в разделе Организаторы проекта

Одно из отделений «Хованского» до присоединения к J&T Bank располагалось в киноцентре.

Основные владельцы «Лукомера» – бизнесмены Эдуард и Вадим Меркины, знают два девелопера. Сейчас владелец «Лукомера» – кипрская Redmex Trading. До 2015 г. ею владел Эдуард Меркин, сейчас – Multiserve Limited с Британских Виргинских островов. Ее бенефициары не известны. Связаться с Меркиными не удалось.

«Хованский» как минимум до 2012 г. был кредитором АО «Киноцентр», следует из судебных материалов по иску банка к журналу «Профиль». Интересы «Киноцентра» в судах представлял адвокат Юрий Соловей, сообщало издание The Village со ссылкой на видеозапись заседания Союза кинематографистов, которое прошло в 2009 г. Человек с такими же инициалами, как у Юрия Соловья, согласно базе Арбитражного суда Москвы представлял в судах интересы банка «Хованский». Соловей отказался отвечать на вопросы «Ведомостей».

Чем уникален киноцентр «Соловей» Киноцентр на Красной Пресне – крупнейший кинотеатр в Восточной Европе: в нем 24 зала. По словам председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, его уникальность – репертуар, который состоит из хорошего жанрового кино. После закрытия «35мм» это единственный кинотеатр в Москве, работающий в таком формате. «Здесь можно посмотреть ленты, которые шли в широком прокате несколько месяцев или даже несколько лет назад, а это давало возможность хорошим фильмам, таким как, к примеру, «Великая красота» Паоло Соррентино, добирать кассу», – говорит Березин. Он добавляет, что в «Соловье» приемлемые цены, а в случае с фильмами, идущими в «длинном» прокате, они ниже, чем средняя цена кинобилета по России. Березин считает, что у киноцентра уникальная аудитория: «Конечно, если говорить об абсолютных цифрах, то это менее 1% жителей Москвы, но эти люди, как правило, синефилы, которые определяют культурный код города».

«Хованский», как и некоторые другие банки, был финансовым консультантом по продаже проекта на месте киноцентра, говорит источник, близкий к руководству АО «Киноцентр». Нынешних акционеров «Киноцентра» он назвать отказался. Компания действительно несколько лет искала покупателя на проект, знают три девелопера, которым предлагали приобрести данный актив. По их словам, цена у него была крайне высокая – более $100 млн, поэтому найти покупателя не удалось. Чтобы успеть уложиться в сроки действия разрешения на строительство, «Киноцентр» решил заниматься проектом сам. «У владельцев компании скорее всего есть средства на то, чтобы начать строительство: они могли получить деньги от продажи «Хованского» чешскому J&T Bank», – говорит один из знакомых бывших топ-менеджеров банка.

Финансировать строительство жилого комплекса на месте «Соловья» будет Промсвязьбанк. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам переговоров. «Банк осуществляет финансовое сопровождение проекта», – подтвердил представитель этого банка. Сумму и условия выделения кредита он не назвал.

Источник в АО «Киноцентр», знакомый с проектом жилого комплекса, утверждает, что инвестор планирует сохранить кинотеатр, но с меньшим количеством залов. Дата закрытия «Соловья» пока официально не называлась. ТАСС сообщал, что это может случиться 15 ноября. В «Киноцентре» это не подтверждают: там говорят, что дата закрытия пока не определена.

Владимир Мединский министр культуры «С точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные, известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более такой киноцентр, как «Соловей», где показывают не только коммерческие проекты, но и много авторского кино, ретро-кино». Октябрь 2019 г.

Директор по развитию Knight Frank Андрей Подгорный считает, что без учета демонтажа текущего здания затраты на строительство нового объекта составят 5,5–7 млрд руб. Оценка партнера Colliers International Владимира Сергунина – 10–12 млрд руб. Но эти затраты, по его мнению, окупятся: выручка от продажи апартаментов в таком комплексе составит 40–50 млрд руб. Пресненский район за пределами Садового кольца сейчас активно развивается и по итогам III квартала там больше всего предложений в сегменте премиальной недвижимости Москвы – 18%, что говорит о высоком уровне конкуренции, отмечает Подгорный. «Учитывая хорошую транспортную доступность, наличие развитой инфраструктуры и нескольких парков в пешей доступности, новый проект будет востребован», – полагает эксперт.

Сергей Кузнецов главный архитектор Москвы «Когда утверждались правила землепользования и застройки в Центральном округе, рассматривались и проекты по этому киноцентру. В округе было много спорных точек, но именно эта не вызывала ажиотажа и противодействия». Ноябрь 2018 г.

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей»