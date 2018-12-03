Акционер ПИК Сергей Гордеев может купить кинотеатр «Соловей»

На его месте можно построить апарткомплекс на 83 000 кв.м

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Комплекс апартаментов на месте киноцентра «Соловей» на Красной Пресне может построить акционер группы ПИК Сергей Гордеев Максим Стулов / Ведомости

Структура основного акционера группы ПИК Сергея Гордеева ведет переговоры об инвестировании в строительство многофункционального комплекса на месте киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, сообщили «Ведомостям» претендент на покупку киноцентра и двое знакомых бизнесмена. Как называется структура, они не сказали, но предположили, что вряд ли это будет сама ПИК, специализация которой – массовое жилье.

Представитель Гордеева переговоры о «Соловье» отрицает: «Мы знаем, что объект был выставлен на продажу, нам предлагали рассмотреть его приобретение, но мы отказались». Сделка действительно не закрыта, говорят собеседники «Ведомостей»: из-за протеста жителей и общественности против сноса «Соловья» акционер ПИК мог взять паузу в переговорах, а в случае ухудшения ситуации и вовсе отказаться от проекта.