Мединский пообещал разобраться в ситуации с вероятным сносом киноцентра «Соловей»

«Соловей» построили в 1989 г. для Всесоюзного творческого производственного объединения «Киноцентр» на средства Союза кинематографистов СССР АГН Москва

Министр культуры Владимир Мединский, выступая на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), пообещал разобраться с ситуацией вокруг киноцентра «Соловей» в Москве, на месте которого может быть построен жилой комплекс, пишет ТАСС.

«Если моя личная позиция интересует, то с точки зрения культуры для города гораздо важнее иметь киноцентр, тем более частный, который не требует вложений из бюджета, чем очередную безумную застройку», – подчеркнул Мединский (цитата по «Интерфаксу»).

На вопрос, есть ли возможность избежать этого строительства, Мединский ответил положительно. «Возможность есть – путем невыдачи разрешения на строительство, что есть полномочия правительства Москвы», – сказал он (цитата по ТАСС). Министр добавил, что направит «соответствующий запрос» мэру Сергею Собянину.

О том, что на месте киноцентра «Соловей» могут построить 83 000 кв. м недвижимости, стало известно в начале недели. Разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, вл. 15 (это адрес «Соловья») в октябре получило АО «Киноцентр».

Кто стоит за АО «Киноцентр», неизвестно. Основным учредителем компании выступает Союз кинематографистов России, председатель которого – режиссер Никита Михалков, следует из данных ЕГРЮЛ. Представитель союза сообщил «Ведомостям», что организация вышла из уставного капитала «Киноцентра» много лет назад. Новых владельцев компании он не назвал.

«Соловей» построили в 1989 г. для Всесоюзного творческого производственного объединения «Киноцентр» на средства Союза кинематографистов СССР. Это один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе – в нем 24 зала. Как сообщили «Ведомостям» три консультанта, работавших с проектом, а также два девелопера, рассматривавших его приобретение, киноцентр находился в продаже несколько лет.

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