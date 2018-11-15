Недвижимость / Коммерческая недвижимость

Мединский пообещал разобраться в ситуации с вероятным сносом киноцентра «Соловей»

По его мнению, кинотеатр лучше для Москвы, нежели «очередная безумная застройка»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Министр культуры Владимир Мединский, выступая на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), пообещал разобраться с ситуацией вокруг киноцентра «Соловей» в Москве, на месте которого может быть построен жилой комплекс, пишет ТАСС.

«Если моя личная позиция интересует, то с точки зрения культуры для города гораздо важнее иметь киноцентр, тем более частный, который не требует вложений из бюджета, чем очередную безумную застройку», – подчеркнул Мединский (цитата по «Интерфаксу»).

На вопрос, есть ли возможность избежать этого строительства, Мединский ответил положительно. «Возможность есть – путем невыдачи разрешения на строительство, что есть полномочия правительства Москвы», – сказал он (цитата по ТАСС). Министр добавил, что направит «соответствующий запрос» мэру Сергею Собянину.

О том, что на месте киноцентра «Соловей» могут построить 83 000 кв. м недвижимости, стало известно в начале недели. Разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, вл. 15 (это адрес «Соловья») в октябре получило АО «Киноцентр».

Кто стоит за АО «Киноцентр», неизвестно. Основным учредителем компании выступает Союз кинематографистов России, председатель которого – режиссер Никита Михалков, следует из данных ЕГРЮЛ. Представитель союза сообщил «Ведомостям», что организация вышла из уставного капитала «Киноцентра» много лет назад. Новых владельцев компании он не назвал.

«Соловей» построили в 1989 г. для Всесоюзного творческого производственного объединения «Киноцентр» на средства Союза кинематографистов СССР. Это один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе – в нем 24 зала. Как сообщили «Ведомостям» три консультанта, работавших с проектом, а также два девелопера, рассматривавших его приобретение, киноцентр находился в продаже несколько лет.

Сколько «квадратов» жилья можно купить в элитных районах Москвы за $1 млн

Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике