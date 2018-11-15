Мединский пообещал разобраться в ситуации с вероятным сносом киноцентра «Соловей»

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«Соловей» построили в 1989 г. для Всесоюзного творческого производственного объединения «Киноцентр» на средства Союза кинематографистов СССР
АГН Москва
Министр культуры Владимир Мединский, выступая на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), пообещал разобраться с ситуацией вокруг киноцентра «Соловей» в Москве, на месте которого может быть построен жилой комплекс, пишет ТАСС.
«Если моя личная позиция интересует, то с точки зрения культуры для города гораздо важнее иметь киноцентр, тем более частный, который не требует вложений из бюджета, чем очередную безумную застройку», – подчеркнул Мединский (цитата по «Интерфаксу»).
На вопрос, есть ли возможность избежать этого строительства, Мединский ответил положительно. «Возможность есть – путем невыдачи разрешения на строительство, что есть полномочия правительства Москвы», – сказал он (цитата по ТАСС). Министр добавил, что направит «соответствующий запрос» мэру Сергею Собянину.
О том, что на месте киноцентра «Соловей» могут построить 83 000 кв. м недвижимости, стало известно в начале недели. Разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, вл. 15 (это адрес «Соловья») в октябреполучилоАО «Киноцентр».
Кто стоит за АО «Киноцентр», неизвестно. Основным учредителем компании выступает Союз кинематографистов России, председатель которого – режиссер Никита Михалков, следует из данных ЕГРЮЛ. Представитель союза сообщил «Ведомостям», что организация вышла из уставного капитала «Киноцентра» много лет назад. Новых владельцев компании он не назвал.
«Соловей» построили в 1989 г. для Всесоюзного творческого производственного объединения «Киноцентр» на средства Союза кинематографистов СССР. Это один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе – в нем 24 зала. Как сообщили «Ведомостям» три консультанта, работавших с проектом, а также два девелопера, рассматривавших его приобретение, киноцентр находился в продаже несколько лет.
Сколько «квадратов» жилья можно купить в элитных районах Москвы за $1 млн
Александра Зотова / для Ведомостей
Район Патриарших прудов (на фото) оказался самым дорогим – за $1 млн здесь можно купить всего 37 кв. м элитного жилья. Такие данные приводятся в исследовании компании Knight Frank, эксперты которой составили рейтинг районов Москвы с элитными новостройками «по индексу миллиона»: сколько квадратных метров жилья можно приобрести за $1 млн. Минимальная площадь предлагаемых квартир в районе «Патриарших» начинается от 102,8 кв. м, а минимальный бюджет – от 175 млн руб. Высокая стоимость жилья здесь объясняется ограниченным предложением
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PhotoXPress
На втором месте рейтинга – район Остоженка (на фото). За $1 млн здесь можно купить 46 кв. м. Год назад за эту сумму были доступны лишь 35 кв. м жилья. Минимальная площадь квартир на Остоженке – 104,2 кв. м, а минимальный бюджет покупки – чуть более 96 млн руб.
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Евгений Одиноков / РИА Новости
Арбат (на фото) замыкает тройку самых дорогих районов Москвы по ценам на элитное жилье. За $1 млн здесь можно купить 76 «квадратов» в новостройках. За год доступная за эти средства площадь на Арбате выросла на 5 кв. м. В этих районах новых проектов в течение года на рынок не выходило, и изменение произошло в основном за счет вымывания предложения
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Михаил Джапаридзе / ТАСС
В районе Якиманки (на фото) в обозначенном бюджете доступно жилье максимальной площадью 78 кв. м. При этом за год этот показатель не изменился
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АГН Москва
В Таганском районе (на фото), как и на Арбате, новых проектов за последний год не выходило, но за этот период произошло вымывание более дорогого по цене предложения. Поэтому сейчас покупатели элитного жилья за $1 млн могут купить на 7 кв. м больше (79 кв. м), чем год назад
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Евгений Разумный / Ведомости
Существенное уменьшение доступной за $1 млн площади (на 12 кв. м) наблюдалось в Тверском районе – с 92 до 80 кв. м, что обусловлено завершением продаж в клубном доме Chekhov, а также тем, что на рынок вышел дорогой проект класса де-люкс
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Михаил Воскресенский / РИА Новости
А вот в районе Плющиха наоборот: за год доступная за $1 млн площадь выросла на 12 кв. м до 88 кв. м. «Индекс миллиона напрямую зависит от соотношения спроса и предложения, изменений структуры предложения в связи с выходом новых проектов на рынок», – говорит Людмила Потапова, директор департамента жилой недвижимости Knight Frank
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Евгений Разумный / Ведомости
Также 88 кв. м жилья в новостройках доступно за $1 млн на Чистых прудах (на фото). Рост площади – на 14 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Чуть меньшее изменение в годовой динамике продемонстрировали Хамовники (на фото) – сейчас в новостройках там можно приобрести 97 кв. м, тогда как год назад – 81 кв. м. В этом году в районе стартовали продажи двух новых проектов, а также следующая очередь в уже существующем проекте – в них есть предложения такой площади за $1 млн
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Евгений Разумный / Ведомости
Ровно 100 «квадратов» за $1 млн предлагается в новостройках района Раменки (на фото)
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Евгений Разумный / Ведомости
В Замоскворечье (на фото) лоты небольшой площади с более высокой стоимостью квадратного метра ушли с рынка, а основной объем текущего предложения приходится на более крупные квартиры с более низкой средней ценой квадратного метра. Именно поэтому район за год показал самую высокую прибавку площади – на 18 кв. м до 112 кв. м. «В Замоскворечье есть свободные площадки под застройку и уже заявлен к выходу достаточно большой объем нового предложения», – говорит Людмила Потапова
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Мосреалстрой
Относительно просторное жилье в 115 кв. м за $1 млн можно выбрать в новостройках Пресненского района (на фото)
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PhotoXPress
Больше всего элитных «квадратов» за $1 млн можно приобрести в районе Сретенки (на фото) – 128 кв. м, что на 7 кв. м больше аналогичного показателя 2017 г. Основная причина заключается в выходе на рынок двух новых проектов, в одном из которых за указанный бюджет можно купить апартаменты без отделки в 115,4 кв. м