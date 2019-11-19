Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Пока никакого решения по поводу обращения Михалкова не принято, утверждают два человека, близких к городскому правительству. С высокой степенью вероятности город не будет выкупать «Соловья», говорят собеседники «Ведомостей». На прошлой неделе управляющий киноцентром Юрий Соловей на круглом столе говорил, что собственники готовы рассмотреть продажу объекта, если поступит соответствующее предложение. Цену он тогда не назвал: по его словам, она будет определена независимым оценщиком.