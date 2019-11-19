Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне. «Ведомости» ознакомились с его письмом, представитель Михалкова подтвердил его подлинность.
В союз поступило более 100 обращений от видных деятелей культуры, а также общественных объединений и жителей столицы, обеспокоенных ситуацией, сложившейся вокруг киноцентра, пишет Михалков, поэтому организация просит Собянина оказать содействие в сохранении самого многозального и одного из самых посещаемых кинотеатров России и Европы. Собянин уже дал поручение своим заместителям Марату Хуснуллину и Наталье Сергуниной рассмотреть обращение Михалкова. «Ведомости» направили запросы в АО «Киноцентр» (владелец здания «Соловья») и профильные департаменты мэрии Москвы, там пообещали ответить в «регламентные сроки».
Пока никакого решения по поводу обращения Михалкова не принято, утверждают два человека, близких к городскому правительству. С высокой степенью вероятности город не будет выкупать «Соловья», говорят собеседники «Ведомостей». На прошлой неделе управляющий киноцентром Юрий Соловей на круглом столе говорил, что собственники готовы рассмотреть продажу объекта, если поступит соответствующее предложение. Цену он тогда не назвал: по его словам, она будет определена независимым оценщиком.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, который выступает против сноса «Соловья», заявил «Ведомостям», что единственный способ сохранить киноцентр – выкупить его. По его информации, собственник здания готов продать его за 6 млрд руб. «Для московского бюджета [требуемая] сумма посильная», – уверен депутат. Три девелопера, которые вели переговоры о покупке проекта на месте «Соловья», ранее говорили «Ведомостям», что владельцы хотели выручить за него более $100 млн.
В ноябре 2018 г. АО «Киноцентр», которое является собственником «Соловья», получило разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса на 84 000 кв. м на месте киноцентра. Эта новость вызвала массовые протесты со стороны противников сноса «Соловья». Петицию за его сохранение на сайте Сhange.org подписали уже более 100 000 человек. Против закрытия комплекса выступал в том числе министр культуры Владимир Мединский.
Два девелопера, которые вели переговоры о приобретении проекта комплекса апартаментов на месте «Соловья», ранее рассказывали, что АО «Киноцентр» связано с бывшими акционерами банка «Хованский» Эдуардом и Вадимом Меркиными. Получить их комментарий не удалось. Они долгое время пытались продать проект многофункционального жилого комплекса. Но из-за высокой цены сделать это не удалось. Теперь «Киноцентр» решил заниматься строительством комплекса самостоятельно, говорили тогда источники «Ведомостей». Финансовым партнером компании будет Промсвязьбанк». Его представитель это подтверждал.