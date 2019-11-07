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Киноцентр «Соловей» уточнил дату своего закрытия

Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря. Объявления об этом расклеили в самом киноцентре, на них обратил внимание The Village.

О том, что «Соловей» закроется 15 ноября, сообщали ТАСС и «Коммерсантъ FM». В кассах кинотеатра агентству сказали, что после этой даты сеансов нет, а о перспективах его работы ничего не известно.

Киноцентр был построен в 1989 г. Год назад «Ведомости» узнали, что АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м.

В Москве прошло несколько акций против сноса киноцентра. Министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться в ситуации. Он рассказал, что обсуждал эту проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. В октябре Мединский заявил, что не хотел бы, чтобы «Соловей» прекратил свою работу, добавив, что не знает, закроют его или нет, и переадресовал вопрос в московскую мэрию.