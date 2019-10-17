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Мединский выступил против закрытия киноцентра «Соловей» в Москве

Министр культуры Владимир Мединский не хотел бы, чтобы киноцентр «Соловей» прекратил свою работу. Об этом министр сказал после встречи президента Владимира Путина с выпускниками ВГИК им С. А. Герасимова.

«С точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные, известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более такой киноцентр, как "Соловей", где показывают не только коммерческие проекты, но и много авторского кино, ретрокино», — сказал чиновник. Он добавил, что не знает, закроют ли киноцентр или нет, и переадресовал вопрос в московскую мэрию.

Ранее в кассах кинотеатра ТАСС сообщили, что центр закроется 15 ноября. «После [15 ноября] сеансов нет, мы закрываемся. <...> Мы еще пока здесь, на перспективу [о переезде кинотеатра] ничего не известно», — говорил собеседник агентства 11 октября. Об этом сообщал также «Коммерсантъ FM».

Киноцентр был построен в 1989 г., в нем 24 зала. В ноябре 2018 г. «Ведомости» узнали, что он может быть снесен. АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м. После этого в Москве прошло несколько акций протеста против сноса киноцентра. Мединский обещал разобраться в ситуации. В конце года он рассказал, что обсуждал эту проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. «Дело в том, что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина», — уточнял министр.

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей»