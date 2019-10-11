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Кинотеатр «Соловей» в Москве закроется 15 ноября

Кинотеатр «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября. Об этом ТАСС сообщили в кассах кинотеатра. «После [15 ноября] сеансов нет, мы закрываемся. <...> Мы еще пока здесь, на перспективу [о переезде кинотеатра] ничего не известно», – сказал собеседник агентства.

Как пишет ТАСС, другие телефоны администрации здания оказались недоступны. По одному из них ответила охрана. Она сообщила, что администрация не работает до понедельника, 14 октября.

О том, что кинотеатр может быть закрыт 15 ноября, сообщил 10 октября «Коммерсантъ FM».

Киноцентр был построен в 1989 г., в нем 24 зала. О том, что он может быть снесен, «Ведомости» сообщили в ноябре 2018 г. АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м.

В Москве проходили акции протеста против сноса кинотеатра. Министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться. В конце декабря он рассказал, что обсуждал эту тему с мэром Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. «Дело в том, – добавил министр, – что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина».

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей»