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Мединский сообщил о личной беседе с Собяниным о судьбе киноцентра «Соловей»

Мэр Москвы Сергей Собянин держит под личным контролем ситуацию с киноцентром «Соловей», на месте которого может быть построен комплекс апартаментов, сообщил министр культуры Владимир Мединский. Его слова приводит «РИА Новости». Сейчас, по словам чиновника, идут переговоры между московскими властями и инвесторами.

«Интерфакс» со ссылкой на заявление министра культуры отмечает, что компания — владелец киноцентра получила разрешительный пакет документов на его снос более 10 лет назад.

«Мы обсуждали эту историю с мэром Москвы, лично. Сергей Семенович с большим вниманием относится к этой теме, держит ее на личном контроле. Но дело в том, что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина», — пояснил Мединский. По его словам, все эти годы стройка не разворачивалась лишь потому, что московские власти подходили к делу «очень осмотрительно и осторожно».

Киноцентр «Соловей» на Дружинниковской улице, 15, был построен в 1989 г., в нем 24 зала. О том, что он может быть снесен, «Ведомости» сообщили в ноябре. АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м. В ответ на запрос застройщик не уточнил «Интерфаксу» параметры проекта, отметив, что «информацией не владеет». В ноябре Мединский пообещал направить запрос о сложившейся ситуации мэру Москвы.

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей»