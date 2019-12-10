Уроки дела Егора Жукова для всех россиян
Приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, получившему в прошлую пятницу три года лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности, явно выбивается из череды других судебных решений по так называемому «московскому делу». Прежде всего в связи с инкриминируемой ему статьей. Если подавляющее большинство уже осужденных участников летних протестов обвинялись по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), а еще один, Константин Котов, – по «дадинской» статье 212.1 (неоднократное нарушение порядка проведения митинга), то Жукова осудили по ст. 280 за посты в интернете, где он высказывал мнение о возможности протестов вообще и их влиянии на смену власти.
Тот факт, что студент «Вышки» остался на свободе, несомненно, стал следствием вызванного этим делом широкого общественного резонанса, как было и в случае с актером Павлом Устиновым, получившим год условно по ст. 318. Хотя и различия тут налицо. Устинов, как неумолимо свидетельствовали видеозаписи, не участвовал в акции и попал «под замес» совершенно случайно. А его год условно, видимо, стал максимально возможным компромиссом между требованиями общественности о полном оправдании и желанием силовиков сохранить лицо. Условный же срок Жукова по вложенному в него системой смыслу скорее следует сравнивать с условными сроками Алексея Навального: мол, это, конечно же, враг, но по каким-то политическим причинам сажать его пока не велено.