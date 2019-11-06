Гуманитарии как катастрофа
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Рост вовлеченности молодежи и студенчества в общественно-политическую жизнь не может не пугать российскую власть и официальную пропаганду, которым проще видеть угрозу «стабильности» не в своих действиях, а в высшем образовании как таковом, особенно гуманитарном. Политизация студенчества беспокоит и руководство многих вузов: все чаще звучат призывы отделять учебу от «политики» – фактически разделять интеллектуальное и гражданское взросление личности, что едва ли реалистично и естественно.
Телеведущий «России 1» Дмитрий Киселев увидел опасность нынешнему порядку вещей и государству в избытке студентов. В эфире «Вестей недели» он назвал отечественную систему высшего образования конвейером по производству недовольных и объяснил выросшую политическую активность студентов чрезмерным числом студентов-гуманитариев, которые, не найдя места на рынке труда, умножают ряды протестующих. Такие претензии звучат не впервые: в сентябре 2014 г. министр культуры Владимир Мединский сетовал, что Россия «перенасыщена гуманитарием».
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