От редакции
Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: Гуманитарная недостаточность

Гуманитарии как катастрофа

Привычка власти видеть гуманитарные науки приложением к идеологии или почвой для протеста не нова, но саморазоблачительна

Рост вовлеченности молодежи и студенчества в общественно-политическую жизнь не может не пугать российскую власть и официальную пропаганду, которым проще видеть угрозу «стабильности» не в своих действиях, а в высшем образовании как таковом, особенно гуманитарном. Политизация студенчества беспокоит и руководство многих вузов: все чаще звучат призывы отделять учебу от «политики» – фактически разделять интеллектуальное и гражданское взросление личности, что едва ли реалистично и естественно.

Телеведущий «России 1» Дмитрий Киселев увидел опасность нынешнему порядку вещей и государству в избытке студентов. В эфире «Вестей недели» он назвал отечественную систему высшего образования конвейером по производству недовольных и объяснил выросшую политическую активность студентов чрезмерным числом студентов-гуманитариев, которые, не найдя места на рынке труда, умножают ряды протестующих. Такие претензии звучат не впервые: в сентябре 2014 г. министр культуры Владимир Мединский сетовал, что Россия «перенасыщена гуманитарием».

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Комментарии
kirill.shirinskiy
05:45 06.11.2019
Так истеблишмент сам ведет политику среди студентов в духе "мы стали более лучше одеваться, рожь". Вот это действительно катастрофа. И попытки приложить гуманитариев к идеологии, которой нет, а есть только ее декорации дают понимание сути катастрофы.
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