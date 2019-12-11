Война и мир Полины Жеребцовой

После первой войны некоторые дети в школе начали повторять слова агрессивных взрослых, стали вести себя жестоко, могли оскорбить и ударить. Помню, как десятиклассник со словами «русская сука!» подло ударил меня в спину, а я, шестиклассница, от его удара рухнула навзничь прямо в коридоре школы. Задиры из нашего класса довольно захохотали, более робкие опустили глаза, а учительница, приехавшая в Грозный откуда-то из горного села, отвернулась. Оскорбления и избиения детей-нечеченцев, а также детей, чьи матери были русскими, стали в середине 1990-х нормой. «Русская свинья», «сука», «тварь» и т. д. звучало как «здрасте!». Совсем не владея искусством боя, будучи невероятно добрым ребенком, я не умела защищаться. Однако человек всегда должен выходить из ситуации наилучшим образом, получать опыт и укреплять дух. Спасибо чеченской школе! Примерно через год, уже в начале 1997 г., ежедневно терпя издевательства, во времена Ичкерии оставшись на всю школу одна с русской фамилией, я научилась так драться шваброй и железным стулом, что могла противостоять пятерым: при нападении они получали крепкую сдачу и, потирая ушибленные места, шептали «бешеная» и «сволочь». Уважение ко мне выросло: чеченцы презирают трусов и слабаков, уважают смелых. Из дома без ножа я не выходила. И надо сказать, что у меня были школьные друзья: девочки-чеченки, которые, восхитившись моими отчаянными попытками выжить, при случае тоже храбро сражались с хулиганами. И был учитель Султан Магомедович, который ругал местных архаровцев и меня защищал.