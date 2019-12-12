Мнения / Аналитика

Что не так с публичным обсуждением законопроектов в России

Юрист Дарья Кузнецова и экономист Анна Булина о том, почему портал regulation.gov.ru так и не стал настоящей площадкой взаимодействия государства и общества
Дарья Кузнецова Анна Булина
Дарья Кузнецова Анна Булина
Доступ граждан к обсуждению законопроектов – признак открытого государства /Андрей Гордеев / Ведомости

Этим летом общественность активно обсуждала проект постановления правительства России с перечнем потенциально опасных пород собак, а экспертное сообщество с нетерпением ожидало каждую новую версию проекта федерального закона о государственном контроле (надзоре). Вовлеченность людей в госуправление, включая законотворчество, растет.

Доступ граждан к обсуждению законопроектов – признак открытого государства. Власти это понимают, поэтому еще в 2012 г. в одном из майских указов президента был утвержден принцип раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. До этого информация о разработке и обсуждении проектов могла размещаться на официальных сайтах ведомств. Планировалось, что новый порядок обеспечит публичность и сделает процесс общественного контроля за работой над подзаконными нормативными актами более открытым и удобным. Решить эту задачу должен был портал regulation.gov.ru. Похожие порталы есть в США, Евросоюзе, Эстонии, Финляндии, Словакии.

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