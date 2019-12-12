Что не так с публичным обсуждением законопроектов в России

Доступ граждан к обсуждению законопроектов – признак открытого государства. Власти это понимают, поэтому еще в 2012 г. в одном из майских указов президента был утвержден принцип раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. До этого информация о разработке и обсуждении проектов могла размещаться на официальных сайтах ведомств. Планировалось, что новый порядок обеспечит публичность и сделает процесс общественного контроля за работой над подзаконными нормативными актами более открытым и удобным. Решить эту задачу должен был портал regulation.gov.ru. Похожие порталы есть в США, Евросоюзе, Эстонии, Финляндии, Словакии.