Андрей Сахаров как актуальный политический философ XXI века

Сейчас, спустя 30 лет, споры на переднем крае политической мысли ведутся именно об устройстве мирового государства. Территориально очерченный суверенитет более не рассматривается политическими философами как священная корова, и избавление государств от него (мнимая святость суверенитета делает его инструментом манипуляций гражданами) считается одним из способов спасения демократии. Один из евангелистов федерализма, Дэвид Хелд, считал, что в мире, где отправная точка миропорядка – это автономия личности, каждому нужна еще и политическая автономия и она скорее реализуется в глобальной конфедерации, чем в какой-то иной модели. При этом суверенитет как сущность не исчезает, а распределяется между локальным, региональным, национальным и мировым уровнями, как в сахаровском проекте конституции Европейско-Азиатского союза. Заодно в такой модели снимается с повестки конфликт культурной идентичности и космополитизма. Отождествляя себя со всем миром, люди соотносят себя с другими и глубже разбираются, как сконструирована и в чем заключается их собственная идентичность, объясняет философ Марта Нуссбаум.