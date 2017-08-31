Forbes назвал самых влиятельных россиян столетия

Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян столетия. Самым влиятельным россиянином назван первый космонавт планеты Юрий Гагарин, за которого проголосовали 52,2% читателей. На втором месте Иосиф Сталин, набравший 44,6% голосов. Третью строчку занял президент России Владимир Путин (43,6%).

В первую десятку рейтинга также вошли Владимир Высоцкий (35,6%), основоположник практической космонавтики Сергей Королев (34,6%), основатель СССР Владимир Ленин (32,6%), маршал Советского Союза Георгий Жуков (31,7%), изобретатель и конструктор Михаил Калашников (30,9%) и сооснователь корпорации Alphabet Сергей Брин.

Замыкают список сооснователь российской соцсети «В контакте», создатель мессенджера Telegram Павел Дуров и ученый-физик, «отец» советской водородной бомбы Андрей Сахаров (по 16,9%).