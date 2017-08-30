Рейтинг богатейших семей России возглавили Гуцериевы

Семья Гуцериевых-Шишхановых возглавила рейтинг богатейших кланов России, составленный журналом Forbes. Совокупное состояние семьи издание оценило в $9,91 млрд. При подсчетах учитывались два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид (его состояние Forbes оценил в $770 млн) и племянник Билан Ужахов ($40 млн), которым за истекший год досталось по 10% акций компаний, которые владеют долями группы «Сафмар» в ее новых активах — «М.Видео» и «Эльдорадо». Таким образом, учитывались Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов, Саид Гуцериев и Билан Ужахов. Саид Гуцериев также получил часть акций нефтяных компаний группы («Русснефти» и Нефтисы»).

Михаил Гуцериев хочет, чтобы «Сафмар» в будущем возглавил Ужахов, который хорошо проявил себя на посту гендиректора «Русского угля». Как пишет Forbes, миллиардер считает, что у его племянника есть все необходимые данные — хорошее образование и менеджерский талант.

Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на $2 млрд — до $27 млрд, подсчитал Forbes. «Новички» - новые совладельцы - появились в трех семьях.

Журнал составляет рейтинг самых состоятельных предпринимательских династий уже четвертый год. Издание учитывает стоимость всех активов семьи, публичные компании оцениваются по рыночной капитализации, закрытые - по информации о финансовых показателях и собственном капитале. В перечень включены только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими. Нижняя планка рейтинга — состояние $950 млн.

На втором месте - Ротенберги, братья Аркадий и Борис и их сыновья Роман и Игорь. Их состояние журнал оценивает в $4,2 млрд против $5,55 млрд в 2014 г., когда Ротенберги возглавили рейтинг. С 2014 г. Ротенберги и их компании находятся под санкциями, и в 2015 г. в рейтинге Forbes их семья уступила первенство Гуцериевым. Своим состоянием семья обязана подрядам «Газпрома» и другим госзаказам, в частности на строительство Керченского моста, отмечает издание.

На третьем месте братья Дмитрий и Алексей Ананьевы с $2,7 млрд. В их холдинг «Промсвязькапитал» входят Промсвязьбанк (50,03% акций), банк «Возрождение» (50,003% акций) и кипрская инвесткомпания P. S. Capital. Им также принадлежит по 50% акций крупнейшего в России системного интегратора «Техносерв» (выручка за 2016 г. 50 млрд руб.) и девелоперской группы ПСН, которая в «Рейтинге рантье» Forbes в 2017 г. заняла 20-е место с годовым доходом от аренды недвижимости $110 млн.

За ними следуют сыновья первого президента Татарстана Айрат, Радик и Тимур Шаймиевы с $2,215 млрд, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы с $1,75 млрд, Мегдет Рахимкулов с сыновьями Тимуром и Русланом ($1,6 млрд), Муса Бажаев с братом Мавлитом и сыном Дени ($1,45 млрд), братья Сергей и Николай Саркисовы ($1,4 млрд), Николай Шамалов и его сын Кирилл ($1,32 млрд), братья Евгений и Андрей Зубицкие и их мать Галина ($950 млн).