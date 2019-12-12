Ни бюджету, ни людям

Порог беспошлинной торговли начал постепенно снижаться в этом году – с 1000 до 500 евро. Сверх этой суммы пошлина – 30% от суммы превышения и не менее 4 евро за 1 кг. Правда, покупать меньше в иностранных интернет-магазинах россияне не стали. По данным «Почты России», в начале 2019 г. число зарубежных интернет-посылок, наоборот, выросло – примерно на 25%.