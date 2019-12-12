Ни бюджету, ни людям
«Все страны идут по тому [пути], чтобы налаживать контроль и прозрачность интернет-торговли», – объяснил предложение резко снизить порог беспошлинной интернет-торговли первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Вероятно, в его представлении контроль и прозрачность – это рост нагрузки на население, покупающее товары за рубежом, и введение новых протекционистских мер для иностранного бизнеса.
Порог беспошлинной торговли начал постепенно снижаться в этом году – с 1000 до 500 евро. Сверх этой суммы пошлина – 30% от суммы превышения и не менее 4 евро за 1 кг. Правда, покупать меньше в иностранных интернет-магазинах россияне не стали. По данным «Почты России», в начале 2019 г. число зарубежных интернет-посылок, наоборот, выросло – примерно на 25%.