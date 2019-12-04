Почему россияне полюбили «черную пятницу»

Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила, что продажи интернет-магазинов за три дня акции, проходившей в России в седьмой раз, выросли по сравнению с 2018 г. на 30% до 22,3 млрд руб. Другие итоги акции, которые подтверждают крупнейшие интернет-ритейлеры: увеличение охвата аудитории – на регионы пришлось заметно больше половины покупок; рекордный рост количества покупателей; активное участие покупателей практически всех возрастов; снижение среднего чека (на 14% до 9510 руб., по данным «Платформы ОФД» – крупнейшего оператора фискальных данных России).