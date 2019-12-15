Как доработать пенсионный план, чтобы не отпугнуть граждан

ГПП представляет собой добровольную пенсионную программу и относится к НПО – этот рынок стагнирует последние 10 лет. Число его участников – чуть больше 6 млн россиян, это менее 10% работоспособного населения. При этом большая часть рынка – это корпоративные пенсионные программы (КПП) крупных компаний. Они хорошо работают в регионах, где мобильность рабочей силы невысока, также они эффективны для больших холдингов, где сотрудники могут строить долгосрочную карьеру внутри группы. Но для современного мира больших городов характерны другие тренды – мобильность среднего класса (смена работы раз в 3–5 лет), самозанятость. Как показывают опросы, и на Западе, и в России тех, кто задумывается о фрилансе, в первую очередь беспокоят вопросы финансовой защищенности и пенсионного обеспечения в будущем. А ГПП в отличие от КПП позиционируется как «личный» пенсионный план человека, с которым он может идти по жизни, не будучи привязанным к одному работодателю.