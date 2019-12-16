Функции Центробанка: партнерство вместо гильотины
Одна из версий реформы контрольно-надзорной деятельности предполагала разделение некоторых функций Банка России. В такой постановке тема серьезной поддержки не получила по очевидным причинам. Практической организационной альтернативы ЦБ нет, да и вряд ли искусственные конструкции уместны. Независимость – обязательное условие эффективной денежной политики, надзора и регулирования финансовых институтов во всем мире, не только у нас. Опыт Федеральной службы по финансовым рынкам показывает слабость созданного на бюджетные деньги независимого органа регулирования и контроля.
Дополнительно к функциям эмиссионного центра и мегарегулятора Банк России вовлечен в иные разнородные сферы, где для эффективности важна не только независимость, но и иные качества. Управление дочерними компаниями должно опираться на рыночную мотивацию, а получение прибыли не является целью деятельности ЦБ по закону. Страхование вкладов основано на платежах банков, которые не имеют права голоса в определении их величины. Банк России через макропруденциальную политику влияет на структуру экономики, а государство и бизнес формально не участвуют в ее формировании.