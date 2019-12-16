Функции Центробанка: партнерство вместо гильотины

Дополнительно к функциям эмиссионного центра и мегарегулятора Банк России вовлечен в иные разнородные сферы, где для эффективности важна не только независимость, но и иные качества. Управление дочерними компаниями должно опираться на рыночную мотивацию, а получение прибыли не является целью деятельности ЦБ по закону. Страхование вкладов основано на платежах банков, которые не имеют права голоса в определении их величины. Банк России через макропруденциальную политику влияет на структуру экономики, а государство и бизнес формально не участвуют в ее формировании.