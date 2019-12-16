Зачем спасать «Мемориал»

16 декабря Тверской райсуд Москвы оштрафовал на 200 000 руб. председателя правления Международного «Мемориала» Яна Рачинского за отсутствие маркировки «иностранный агент» на канале общества в YouTube и в группе во «В контакте», на 100 000 руб. – руководителя правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова за аналогичное нарушение в Twitter. Всего Роскомнадзор составил протоколы за распространение материалов организации без указания статуса иноагента на сумму 5,6 млн руб., пояснил «Ведомостям» Рачинский. Сумма штрафов (их с учетом двух новых уже 16) по судебным постановлениям – 3 млн руб., в успех апелляций в российских судах в «Мемориале» не очень верят.