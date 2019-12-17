Почему дедовщина живет
Признание застрелившего своих сослуживцев солдата-срочника жертвой неуставных отношений подтвердило: победить неуставные отношения и связанное с ними насилие в Российской армии не получилось – в том числе из-за отсутствия внешнего контроля и невнимания руководства военного ведомства к проблеме.
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в октябре 2019 г. в гарнизоне Горный в Читинской области восемь сослуживцев и ранивший еще двоих, признан вместе с другими солдатами той же части потерпевшим по уголовному делу по статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сообщили информагентства со ссылкой на адвокатов Шамсутдинова. Это не снимает с него ответственности, но может позволить переквалифицировать совершенное им преступление на менее тяжкое (с умышленного убийства на убийство в состоянии аффекта), что в перспективе может смягчить наказание.