Почему дедовщина живет

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в октябре 2019 г. в гарнизоне Горный в Читинской области восемь сослуживцев и ранивший еще двоих, признан вместе с другими солдатами той же части потерпевшим по уголовному делу по статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сообщили информагентства со ссылкой на адвокатов Шамсутдинова. Это не снимает с него ответственности, но может позволить переквалифицировать совершенное им преступление на менее тяжкое (с умышленного убийства на убийство в состоянии аффекта), что в перспективе может смягчить наказание.