С кем хочет говорить мэр Москвы

В среду Собянин представил в Мосгордуме отчет о деятельности городского правительства за прошедший год. «Умное» – т. е. протестное – голосование на последних выборах в городской парламент привело к существенному изменению его состава. Значительное расширение представительства оппозиции сделало Мосгордуму менее комфортным пространством для городских властей и предполагало больше неудобных вопросов для мэра.