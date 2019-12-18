С кем хочет говорить мэр Москвы
Если власть не готова разговаривать по делу с депутатами, ответа снова может потребовать улица
Отчет мэра Москвы Сергея Собянина перед Мосгордумой нового созыва в очередной раз показал нежелание исполнительной власти вести предметные дискуссии с расширившей свое представительство оппозицией – за счет как бюрократических ухищрений, так и малосодержательных ответов.
В среду Собянин представил в Мосгордуме отчет о деятельности городского правительства за прошедший год. «Умное» – т. е. протестное – голосование на последних выборах в городской парламент привело к существенному изменению его состава. Значительное расширение представительства оппозиции сделало Мосгордуму менее комфортным пространством для городских властей и предполагало больше неудобных вопросов для мэра.
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