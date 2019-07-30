Ни мэра, ни войны

Конфликт власти с внесистемной оппозицией и горожанами – после прошедших в последние недели акций протеста и обнародованных планов провести новый митинг 3 августа – крайне обострился и в настоящий момент не имеет перспектив благополучного разрешения, приемлемого для конфликтующих сторон. Ситуация цугцванга: любой ход становится шагом к проигрышу. Но игра точно продолжится, ставки в ней будут повышаться – и конфликт может перерасти в драму, а то и, не дай бог, в трагедию.

Ситуация вокруг выборов в Мосгордуму и связанных с ними событий развивается драматически. Решение комиссии Мосгоризбиркома, порекомендовавшей вернуть статус кандидата в депутаты члену «Яблока», бывшему депутату Госдумы и Мосгордумы Сергею Митрохину, хотя его и отказалась регистрировать окружная комиссия, – первое после серии отказов, которыми завершились аналогичные ходатайства. Вернут ли на выборы других отказников, пока неизвестно, но, если вернут, кандидаты станут перед весьма трудным выбором. Логичный и представляющийся морально верным отказ от участия в кампании до возвращения всех, чьи подписи эксперты и комиссии забраковали по небесспорным основаниям, будет означать, что амнистированный нарушает обещание, данное избирателям, чьи интересы он намеревался представлять в Мосгордуме. Но и согласие участвовать в кампании, основательно выхолощенной и зачищенной, не лучше: оно автоматически вызовет упреки в конформизме и новый виток внутривидовых конфликтов.

От мэра до градоначальника

Но это не ключевая драма прошедших и, что важно, предстоящих дней. Куда более неприятными и угрожающими выглядят последствия манифестации прошлой субботы и субботы будущей – в защиту свободы выборов. Информационные агентства успели в понедельник вечером сообщить, что власти согласились на митинг на пр-те Академика Сахарова, но вскоре заявитель – Либертарианская партия и ее лидер Михаил Светов возразили, что подавали заявку на митинг на Лубянской площади. Во вторник Светова задержали на выходе из мэрии после безуспешных переговоров с чиновниками.

Показательно и другое. Сергей Собянин, молчавший, когда независимых кандидатов не регистрировали на выборы; когда стало ясно, что причина отказа липовая; наконец, когда люди вышли с мирным протестом на улицы города, – вернулся в публичное пространство. Градоначальник обрел дар речи после того, как выход москвичей в центр столицы обернулся массовыми избиениями митингующих и случайных прохожих полицией и Росгвардией и в своей манере, сдержанно и педантично, но все-таки поздравил в эфире телеканала ТВЦ правоохранителей с рекордом по числу задержанных, а заодно напомнил, что имеет статус народного избранника.

Лучше бы мэру не появляться на экране: судя по натужному комментарию, ему нечего сказать избирателям о протестах и их причинах. Можно говорить о постепенном превращении Собянина из политика, способного выиграть конкурентные выборы в родном регионе и в столице, в наемного менеджера, управляющего городом с громадным – 2,3 трлн руб. – бюджетом. Менеджера, который пропустил момент, когда протест можно купировать исправлением решений распоясавшихся бюрократов, потерявшего контроль над ситуацией и теперь вынужденного транслировать установки федеральных силовиков. Они перехватили у мэра рычаги управления ситуацией, и теперь следует считать требование честных выборов и восстановление независимых кандидатов провокацией. Отсюда и слова мэра о несуществовавших призывах к штурму мэрии, о предотвращении массовых беспорядков; отсюда и его одобрение карательных действий.

Возможно, Собянина уже и не интересует, что он говорит оксюморонами. А заодно – что он утратил доверие москвичей и передал управление Москвой, некогда врученной ему горожанами, посторонним людям с сознанием, затуманенным призраками майданов, цветных революций и иностранного вмешательства.

Московский цугцванг

Переданные человеком, формально сохраняющим пост градоначальника, угрозы федеральных силовиков в адрес участников митинга 3 августа отражают крайне опасную тенденцию – игры на повышение ставок. Сама по себе заявка на митинг на Лубянской площади, рядом со зданием ФСБ, была одной из них. Мэрия пыталась достичь компромисса, а заодно расколоть протестующих: на сторонников согласованных акций и на тех, кто готов участвовать в митингах, чреватых задержанием, арестами и увесистыми штрафами.

Но теперь этот путь, похоже, отрезан. Теперь обе стороны находятся в цугцванге – позиции, когда каждый следующий ход становится шагом к проигрышу партии. Лидеры оппозиции, оставшиеся на свободе, стали перед дилеммой: отказаться от массовой акции и тем самым показать, что боятся протестовать, или вывести людей под неминуемо жестокий разгон и взять на себя ответственность за новую серию избиений, арестов и уголовных дел.

Еще один вопрос: готовы ли москвичи, подписывавшиеся за независимых кандидатов, отказаться от представителей в городском парламенте?

В свою очередь Кремлю, устами Собянина обещавшему обеспечить порядок в Москве, тоже трудно дать задний ход. Но какой ценой это обеспечить? Про размазывание печени по асфальту мы уже слышали. Дальше остается разве что применение против протестующих раздражающих газов, водометов и резиновых пуль и повторение приказания градоначальника столицы России начала ХХ в. Петербурга Дмитрия Трепова полиции: «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Но тот приказ, напомним, был расклеен по городу 14 октября 1905 г., а через три дня Николай Второй издал знаменитый Манифест 17 октября: о созыве Государственной думы и даровании основных прав и свобод подданным.

Обеим сторонам конфликта надо наконец понять, что ситуация развивается по крайне опасному сценарию, угрожающему вспышками неконтролируемого насилия и причинением вреда здоровью десяткам, а может, и сотням людей. Ответственные представители каждой из сторон должны предотвратить нависшую угрозу столкновений в центре Москвы и договориться о месте намеченной на субботу массовой акции и мерах обеспечения порядка на ней.