СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля

Евгений Разумный / Ведомости

Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на митинге оппозиции в центре Москвы 27 июля, сообщается на сайте ведомства. За совершение этого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Многие фигуранты «Болотного дела» осуждены по этой статье. Это дело было заведено после столкновений протестующих с полицией на Болотной площади 6 мая 2012 г.

Следователи полагают, что группа лиц накануне несогласованной акции 27 июля «неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие», заведомо допуская, что такие действия могут спровоцировать массовые беспорядки.

По итогам несогласованной акции в центре Москвы 27 июля также заведено три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. По этой статье максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Одно дело завели из-за распыленного в бойцов Росгвардии перцового спрея, второе – из-за брошенного в полицейских куска бордюра. Третье дело заведено против участника акции Евгения Коваленко, который признал, что бросил мусорный бак в бойца ОМОНа.

«К сожалению, «болотники» тоже выявлялись и брались сначала по административным делам: за нарушение правил провели митинга неподчинение сотрудникам полиции. Уже только потом привлекались по уголовке»,— говорит адвокат Дмитрий Аграновский. Решение СК возбудить уголовное дело вряд ли навредит Алексею Навальному, Илье Яшкину и другим политикам, которые ранее были арестованы за призывы выйти на несогласованный митинг 27 июля, считает он. Зато у правоохранителей есть возможность постепенно исследовать имеющиеся видеоматериалы, в том числе в отношении тех, кто обвиняется в неподчинении сотрудникам полиции или нарушениях на акции, говорит Аграновский: «Исследуют материалы, отсмотрят записи с камер, и оформят уголовное дело». Адвокат опасается повторения «Болотного дела».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал события 27 июля спланированными массовыми беспорядками. Он возложил ответственность за происшедшее на организаторов мероприятия и одобрил применение насилия полицией. По его словам, никто не пытался согласовать проведение мероприятия на Тверской улице, поэтому полицейские имели право применить силу для разгона митинга. Мэр уверен, что несогласованные митинги начались до того, как поступили жалобы в избирательные комиссии. Основной целью митингов Собянин считает силовой захват власти, а не проведение честных выборов в городе.

Диалог с чиновниками

Либертарианская партия подавала в мэрию заявку на проведение 3 августа акции на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. Однако чиновники предложили другое место – проспект Сахарова, где уже проводилась подобная акция протеста 20 июля. Получив ответ мэрии, Либертарианская партия заявила об отказе от проведения такого мероприятия. После этого лидерам партии предложили приехать на Новый Арбат в здание правительства столицы, чтобы повторно обсудить место и формат мероприятия. Переговоры не привели к компромиссу. На выходе из мэрии один из лидеров партии Михаил Светов был задержан, его доставили в Пресненское ОВД. Какие претензии предъявляют ему правоохранители, пока не сообщается.

Через полчаса после задержания Светова на канале «ТВЦ» было опубликовано интервью, в котором Собянин заявил, что члены Либертарианской партии, отказавшиеся от площадки для митинга на проспекте Сахарова, готовят на 3 августа провокацию. По его словам, город обязательно обеспечит безопасность граждан.

Административные дела

В центре Москвы 27 июля прошла многотысячная не согласованная властями акция протеста. Москвичи призывали зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полицейские начали задержания еще до начала акции, в автозаках оказывались не только протестующие, но и туристы и прохожие. Согласно официальным данным, в тот день задержали за участие в митинге 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. Многие участники акции получили штрафы и административные аресты, но суды еще продолжают рассматривать дела.

За призывы участвовать в акции на 30 суток арестовали политика Алексея Навального. Во время согласованного с властями митинга 20 июля оппозиционер призвал соратников выйти к мэрии 27 июля. Кроме того, правоохранительные органы усмотрели нарушение в том, что он поделился в Facebook постом о заявлении оппозиционных кандидатов по итогам митинга. Также суд арестовал политика Илью Яшина за призыв выходить на митинг 27 июля, который он опубликовал в Twitter. За те же действия семь суток ареста получил оппозиционер Константин Янкаускас, восемь суток – Александр Соловьев. Кроме того, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов был арестован на 15 суток.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы