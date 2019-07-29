Мэрия Москвы согласовала акцию 3 августа в поддержку оппозиции

Евгений Разумный / Ведомости

Мэрия Москвы согласовала акцию 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщил «РИА Новости» глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов. По его словам, Либертарианская партия еще на прошлой неделе подала заявку на проведение митинга, связанного с выборами в Мосгордуму, на проспекте Академика Сахарова.

Представитель мэрии подтвердила «Ведомостям», что акция согласована на проспекте Сахарова.

Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко рассказал «Ведомостям», что члены московского отделения партии подавали заявку на проведение 3 августа акции на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. На это же время была подана заявка представителями штаба члена партии «Яблоко» Елены Русаковой на площадь Революции. По словам Бойко, до настоящего времени не была согласована ни одна из этих заявок. В данный момент ведутся переговоры с мэрией и представителями штаба Русаковой. Член Либертарианской партии Михаил Светов пояснил, что заявители действуют с согласия штабов независимых кандидатов и на вариант с проспектом Сахарова не соглашались.

Провести акцию 3 августа ранее предложил незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин. Он назвал «настоящими гражданами и героями» вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля. Самого Яшина, как и многих других оппозиционеров, в минувшую субботу задержали, а в понедельник арестовали на 10 суток. На момент проведения акции 3 августа он будет находиться под арестом.

Всего 27 июля, по официальным данным, в Москве были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что на одного задержанного на акции было заведено уголовное дело за то, что он кинул в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак.

Разгон митинга на Трубной площади