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Либертарианская партия отказалась от митинга 3 августа на проспекте Сахарова

Либертарианская партия направила в мэрию отказ от проведения 3 августа митинга на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя партии. Активисты намерены предложить мэрии альтернативные варианты площадок для митинга за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко ранее говорил «Ведомостям», что члены партии подавали заявку на проведение 3 августа акции на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. По информации «Интерфакса», также партия предлагала провести шествие от Страстного бульвара через Тургеневскую площадь по Мясницкой улице до Лубянской площади. «В ответ мэрия заявила, что никаких переговоров: либо мы соглашаемся на проспект Академика Сахарова, либо отказываемся», – сказали в пресс-службе.

Провести акцию 3 августа ранее предложил не зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин. Он назвал «настоящими гражданами и героями» вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля. Самого Яшина арестовали на 10 суток. На момент проведения акции 3 августа он будет находиться под арестом. Всего 27 июля, по официальным данным, в Москве были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.

На проспекте Академика Сахарова 20 июля уже проходил согласованный властями митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

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