Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы выйти к мэрии

Андрей Гордеев / Ведомости

Симоновский районный суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции протеста, передает «Медиазона». Сторонники Навального заранее принесли для него в суд спортивную сумку с вещами и матрас.

Адвокат политика Ольга Михайлова просила отложить рассмотрение дела, поскольку была ограничена во времени на ознакомление с претензиями правоохранителей, но судья Валентин Кулешов предоставил ей 30 минут на это. Адвокат также просила передать дело в другой суд, но в этом ходатайстве было отказано. Перед уходом судьи на вынесение приговора Навальный попросил отсрочить наказание, поскольку «должен присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму» и побывать на концерте Rammstein 29 июля.

Навального задержали утром 24 июля, когда он вышел на пробежку. Его доставили в отдел полиции по Даниловскому району. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что в административном деле речь идет о том, что Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также распространял эту информацию в соцсетях. По аналогичному административному делу задержали и координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Как сообщили в штабе, Хорошевский суд столицы приговорил Степанова к восьми суткам ареста.

Около 16.30 мск Навального привезли в Симоновский суд, где он несколько часов ждал рассмотрения дела. На вынесение решения у судьи также ушло много времени – он провел в совещательной комнате около часа. Навальный и его коллеги хотели посетить буфет во время ожидания приговора, но к вечеру его закрыли. «Мне сказали, что все шоколадки вы уже скупили», – сказала Навальному секретарь суда.

Алексей передаёт всем привет из судебного буфета pic.twitter.com/PdFceEgpQk — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 24, 2019

Как написал в Twitter сам Навальный, правоохранительные органы усмотрели нарушение в том, что он поделился в Facebook постом о заявлении оппозиционных кандидатов по итогам митинга. Политик отметил в суде, что не считает себя виновным, и указал, что в его публикации не было призывов к массовым акциям или беспорядкам. «Получается, любой полицейский может взять любой пост в Facebook, сам его истолковать и составить протокол о нарушении», – заявил Навальный (цитата по «Медиазоне»).

После задержания Навального появилась информация, что Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома. Дело возбуждено по ст. 141 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). По версии следствия, действия протестующих «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Если фигурантам будет вменена угроза насилия, то это может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 141 УК. Максимальное наказание по ней – до пяти лет лишения свободы.

Стихийный митинг, о котором идет речь, прошел 14 июля. Он был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере в поддержку не зарегистрированных на выборах кандидатов в Мосгордуму. До здания Мосгоризбиркома дошли около 1000 человек. Они требовали встречи с председателем комиссии Валентином Горбуновым, однако он в этот день был на даче. Вечером полиция разогнала протестующих.

Навальный 20 июля принял участие в согласованной властями акции в защиту незарегистрированных для участия в выборах в Мосгордуму оппозиционных политиков. Выступая со сцены на митинге на проспекте Академика Сахарова он потребовал от московских властей зарегистрировать оппозиционных кандидатов, предложив собравшимся через неделю прийти к мэрии, если требование о регистрации не будет удовлетворено. Представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут назвал подобный ультиматум шантажом и пообещал, что комиссия будет руководствоваться только законом.

Московские избирательные комиссии отказали в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы ряду оппозиционеров, поскольку в их поддержку было собрано недостаточное число достоверных подписей. В частности, не были допущены глава Красносельского района Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, сторонники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, «яблочники» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина.

Оппозиционеры заявили, что их намеренно не хотят допускать к участию в избирательной кампании, и потребовали зарегистрировать всех, кто собрал нужное число подписей. Мосгоризбирком в свою очередь объяснил, что признание подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму недействительными связано с ошибками сборщиков или самих кандидатов в оформлении. «Не надо перекладывать с больной головы на здоровую», – говорится в заявлении комиссии.