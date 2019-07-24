СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома

Сегодня же был задержан политик Алексей Навальный

По данным следствия, в июле 2019 г. участники одного из движений оказали давление на членов Мосгоризбиркома Евгений Разумный / Ведомости

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по ст. 141 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По версии следствия, «участники одного из движений <...> организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома». Действия этих лиц, утверждает СКР, «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Следователи обещают допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов. При этом в сообщении СКР не называются фамилии и не говорится, о каком движении идет речь.

По какой именно части ст. 141 УК возбуждено дело, ведомство также не указало. Если фигурантам будет вменена угроза насилия, о которой говорится в сообщении СКР, то это может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 141. Максимальное наказание по ней – до пяти лет лишения свободы.

Стихийный митинг у Мосгоризбиркома прошел 14 июля и был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере в поддержку не зарегистрированных на выборах кандидатов в Мосгордуму. До здания Мосгоризбиркома дошли около 1000 человек – в частности, политик Дмитрий Гудков, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и муниципальный депутат Илья Яшин. Участники акции требовали встречи с председателем комиссии Валентином Горбуновым, однако он в этот день был на даче. Акция закончилась вечером разгоном ее участников.

СКР выступил с заявлением за три дня до несогласованной акции протеста, которую оппозиция планирует провести в выходные в центре Москвы. Утром в среду, 24 июля, был задержан у подъезда собственного дома политик Алексей Навальный. Ему вменяют повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП России). Вскоре после объявления СКР об уголовном деле был задержан и координатор московского штаба Навального.

В прошлую субботу, 20 июля, Навальный на митинге в Москве выдвинул ультиматум столичным властям. Он предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

Гудкова, Соболь и Яшина, а также юриста ФБК Ивана Жданова и муниципального депутата Юлию Галямину не допустили до выборов в Мосгордуму. Это решение Мосгоризбирком объяснил тем, что более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными. Этот барьер предусмотрен законодательством.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотографии