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Пресс-секретарь Навального назвала причину задержания политика

Задержанному политику Алексею Навальному вменяют статью КоАП о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий, сообщила представитель оппозиционера Кира Ярмыш. По ее информации, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Протокол о правонарушении Навальному пока не предъявили, максимальный срок наказания – 30 суток ареста.

Навального задержали утром, 24 июля, на выходе из подъезда собственного дома, когда он собирался на утреннюю пробежку. Политика доставили в отдел МВД России по Даниловскому району Москвы.

В субботу Навальный принял участие в согласованной властями акции в защиту незарегистрированных для участия в выборах в Мосгордуму оппозиционных политиков. На митинге он потребовал от московских властей зарегистрировать оппозиционных кандидатов, предложив собравшимся через неделю прийти к мэрии, если требование о регистрации не будет выполнено. Фонд борьбы с коррупцией планирует на 27 июля новую акцию протеста, которая не согласована властями.

О том, что Навального, скорее всего, задержали из-за подготовки к субботней акции, сказала «Интерфаксу» и адвокат политика Ольга Михайлова. Однако детали задержания ей неизвестны.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотографии