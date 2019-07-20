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Мосгоризбирком назвал попыткой политического шантажа ультиматум оппозиции

Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, а не призывами с трибун, заявил член комиссии Дмитрий Реут, комментируя требование политика Алексея Навального за неделю зарегистрировать всех независимых кандидатов.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун — в России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать — это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», — приводит слова Реута «Интерфакс».

На избирательные комиссии давить бесполезно, добавил Реут. Слова Навального он назвал попыткой политического шантажа и посоветовал оппозиционерам лучше готовиться к выборам.

В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников. Она была организована незарегистрированной Либертарианской партией.

На митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин заявили, что дают властям неделю на то, чтобы зарегистрировать на выборах всех недопущенных ранее оппозиционных кандидатов. В противном случае они пообещали организовать новый митинг у мэрии Москвы.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы