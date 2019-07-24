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Мосгоризбирком отклонил жалобу Гудкова на отказ в регистрации кандидатом

Рабочая группа Мосгоризбиркома приняла решение рекомендовать комиссии оставить без удовлетворения жалобу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Мосгоризбиркома Риммы Кузнецовой. В свою очередь Гудков в своем канале в Telegram заявил, что совещание прошло за закрытыми дверями.

«С барского плеча вернули что-то около 134 подписей из тех, что раньше были признаны недействительными. Ошибки ввода не учли (110), заявления 260 человек, которые подтвердили подписи, тоже», – отметил он. Политик пообещал обжаловать решение в ЦИК и в суде, если потребуется.

Признание подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму недействительными связано с ошибками сборщиков или самих кандидатов в оформлении, отмечает пресс-служба Мосгоризбиркома.

«Избиратель ставит подпись сам – и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата», – отмечается в сообщении. В частности, причиной может служить неправильное внесение данных, неоговоренные исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения.

«Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Dura lex sed lex – закон суров, но он закон», – отметили в Мосгоризбиркоме. Комиссия также пообещала рассмотреть все обращения в установленном порядке. Кроме того, пресс-служба МГИК рекомендует обращаться в суд, если у кандидатов в депутаты есть сомнения в действиях комиссии.

Ранее сообщалось, что ряд оппозиционеров не допустят к выборам в Мосгордуму, поскольку избирательные комиссии сочли, что у них большее количество недействительных подписей, чем положено по закону. К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину.

В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников. На митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выдвинул ультиматум мэрии Москвы, которую он считает ответственной за недопуск оппозиционеров к выборам. Он заявил, что дает властям неделю на то, чтобы зарегистрировать всех недопущенных кандидатов, собравших подписи. В противном случае он пообещал организовать новый митинг в центре Москвы. Мосгоризбирком назвал это заявление шантажом.