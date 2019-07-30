Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии

Андрей Гордеев / Ведомости

Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter. «На выходе из здания правительства Москвы был задержан Михаил Светов. Посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении», – написал он.

Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко ранее говорил «Ведомостям», что члены партии подавали заявку на проведение 3 августа акции на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. Однако московская мэрия согласовала другое место – проспект Сахарова, где уже проводилась подобная акция протеста 20 июля.

Получив ответ мэрии, Либертарианская партия направила чиновникам отказ от проведения акции в этом месте. После этого чиновники предложили политикам встретиться и повторно обсудить место и формат мероприятия. Для этого лидеры Либертарианской партии прибыли в здание столичного правительства на Новом Арбате.

Совещание в мэрии

Светов участвовал в совещании, где обсуждалась акция в защиту политиков, не зарегистрированных для участия в выборах в Мосгордуму. Перед задержанием он сообщил, что чиновники заняли принципиальную позицию, отказавшись переносить митинг в удобное для организаторов место. «Дальше ситуация не в наших руках», – заявил Светов. Он также написал в Twitter, что организаторы акции не готовы рассматривать варианты публичных акций, предложенные властями. «Прямой и жесткий ультиматум», – отметил он.

Провести акцию 3 августа ранее предложил незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин. Самого Яшина арестовали на 10 суток, а позже суд добавил ему еще 10 суток ареста. На момент проведения акции 3 августа он будет находиться под арестом. По официальным данным, 27 июля полицейские задержали за участие в митинге 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь. Многие участники акции получили штрафы и административные аресты, но суды еще продолжают рассматривать дела.

Реакция Собянина

Через полчаса после задержания Светова канал «ТВЦ» опубликовал заранее снятый и смонтированный сюжет, в котором мэр столицы Сергей Собянин выступил против митингов. Он заявил, что члены Либертарианской партии, отказавшиеся от площадки для митинга на проспекте Сахарова, готовят на 3 августа провокацию. Собянин одобрил применение насилия полицией на митинге 27 июля, назвав произошедшее спланированными массовыми беспорядками. По его словам, никто не пытался согласовать проведение мероприятия на Тверской улице, поэтому полицейские имели право применить силу для разгона митинга.

Мэр уверен, что несанкционированные митинги начались до того, как поступили жалобы в избирательные комиссии. Он напомнил, что полиция не разгоняла протестующих, собиравшихся регулярно на Трубной площади. По его мнению, решив выйти на Тверскую, участники протеста пошли на конфликт намеренно. Собянин убежден, что протестующим нужны не выборы, а захват власти. «Кто громче крикнул, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем», – заявил он.

Собянин пообещал, что городские власти снова обеспечат безопасность горожан, если возникнет необходимость.

Уголовное преследование

По итогам несогласованной акции также заведено три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. Два дела возбуждены в отношении неустановленных лиц. Одно касается распыления перцового газа, от которого пострадали два бойца Росгвардии, другое возбудили из-за броска бордюрного камня в сторону военнослужащих. Третье уголовное дело завели на участника акции Евгения Коваленко, который признал, что бросил мусорный бак в сотрудника ОМОНа. Коваленко арестован на два месяца по решению суда. По статье о применении насилия в отношении представителя власти предусмотрен либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва должны пройти 8 сентября. Избирательная кампания сопровождается скандалами: большинству оппозиционных политиков отказали в регистрации кандидатами из-за недостоверных подписей в поддержку их выдвижения. При этом избиркомы чаще всего признавали подписи недостоверными из-за ошибок в оформлении подписных листов. Мосгоризбирком отклонил уже несколько жалоб незарегистрированных кандидатов. Оппозиционеры регулярно выходят протестовать, призывая допустить их к выборам. На проспекте Академика Сахарова 20 июля прошел согласованный властями митинг, который стал одним из самых массовых: на нем присутствовало до 22 500 человек.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы