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Суд добавил Илье Яшину 10 суток ареста

Троицкий районный суд Москвы наложил на муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина еще 10 суток ареста. Об этом сам политик сообщил в своем Facebook. Согласно данным на сайте суда, оппозиционера арестовали по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга).

Накануне, 29 июля, другой московский суд также арестовал его на 10 суток по той же статье КоАП. По данным полиции, 23 июля в Twitter он призвал людей выходить на несогласованную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных депутатов в Мосгордуму. Оппозиционер вину не признал.

Сроки административных арестов, назначенных по разным делам, не суммируются, а исчисляются одновременно.

Яшина задержали перед несанкционированным митингом — в ночь на 27 июля. Вечером в тот же день суд не стал рассматривать протокол об административном правонарушении, составленном на него, и освободил его. Как рассказывал оппозиционер, судья решила перенести рассмотрение протокола, сославшись на большое количество неустановленных обстоятельств.

Несогласованная акция 27 июля завершилась массовыми задержаниями. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.