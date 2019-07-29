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Илью Яшина арестовали на 10 суток

Щербинский районный суд в Москве арестовал муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток, передает «Медиазона» из зала суда.

Яшина признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга). По данным полиции, 23 июля в Twitter он призвал людей выходить на митинг 27 июля. Оппозиционер свою вину не признал и отказался отвечать на вопросы судьи, сославшись на 51-ю статью Конституции. Перед тем как судья ушла оформлять постановление, Яшин выступил, назвав суд над ним «выполнением политического заказа».

Яшина задержали и допросили в ночь на 27 июля. Вечером в тот же день суд не стал рассматривать протокол об административном правонарушении, составленном на него, и освободил его. Как рассказывал оппозиционер, судья решила перенести рассмотрение протокола, сославшись на большое количество неустановленных обстоятельств.

Аналогичные решения 27 июля суды приняли и в отношении задержанных бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципального депутата Юлии Галяминой и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Яшин и другие оппозиционеры планировали 27 июля провести на Тверской улице несогласованный митинг. Они были задержаны до начала мероприятия. Акция завершилась массовыми задержаниями. На митинге, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.

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