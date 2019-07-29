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Илью Яшина арестовали на 10 суток

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Щербинский районный суд в Москве арестовал муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток, передает «Медиазона» из зала суда.

Яшина признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга). По данным полиции, 23 июля в Twitter он призвал людей выходить на митинг 27 июля. Оппозиционер свою вину не признал и отказался отвечать на вопросы судьи, сославшись на 51-ю статью Конституции. Перед тем как судья ушла оформлять постановление, Яшин выступил, назвав суд над ним «выполнением политического заказа».

Яшина задержали и допросили в ночь на 27 июля. Вечером в тот же день суд не стал рассматривать протокол об административном правонарушении, составленном на него, и освободил его. Как рассказывал оппозиционер, судья решила перенести рассмотрение протокола, сославшись на большое количество неустановленных обстоятельств.

Аналогичные решения 27 июля суды приняли и в отношении задержанных бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципального депутата Юлии Галяминой и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Яшин и другие оппозиционеры планировали 27 июля провести на Тверской улице несогласованный митинг. Они были задержаны до начала мероприятия. Акция завершилась массовыми задержаниями. На митинге, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Политика
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Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой

Ведомости
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Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.

«Шотландию игнорировали на протяжении всего процесса Brexit, и теперь настало время всем, кому небезразлично будущее Шотландии, объединиться, чтобы выработать собственный курс и сказать тори: перестаньте вести нашу страну к катастрофе», – отметила она.

По ее мнению, Джонсон сформировал «неуступчивое правительство» тори с одной единственной целью – вывести Шотландию и Соединенное Королевство из ЕС без соглашения.

Джонсон после избрания планирует встретиться со Стерджен. Также у него запланированы визиты в Уэльс и Северную Ирландию. Как отмечает Sky news, Джонсон ранее призвал укрепить единство Соединенного Королевства и объявил о выделении 300 млн фунтов стерлингов для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Эти меры призваны развеять опасения по поводу возможного распада Соединенного Королевства после Brexit, указывает телеканал.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 г. Это может произойти раньше, если депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

Борис Джонсон стал премьером Великобритании. Фотографии

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Бизнес
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МЧС рассказало об угрозе загрязнения Байкала промышленными отходами

Ведомости
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В озеро Байкал могли попасть промышленные отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в настоящее время эта угроза ликвидирована, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

Сильные дожди привели к частичному разрушению моста через реку Солзан, рассказал собеседник агентства. Элементы разрушенного моста повредили насосную установку комбината. Это создало угрозу размыва гидротехнического сооружения и попадания промышленных отходов в Байкал.

Сейчас угроза перелива дамбы на комбинате снята, подчеркнули в МЧС. Для откачки отходов и вывоза мусора на канализационной станции ведомство направило специальную грузовую и инженерную технику.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был закрыт в сентябре 2013 г. По оценке Росгеологии, предприятие накопило 5,7 млн кубометров отходов, которые содержатся в 12 картах-накопителях.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Лев Хасис вышел из состава акционеров сети «Глобус Гурмэ»

Ведомости
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Сооснователь «Глобус Гурмэ» Лев Хасис выходит из состава акционеров сети. Об этом свидетельствуют данные кипрского реестра, сообщает РБК. Как пишет издание, в последние годы основным акционером головной структуры ритейлера – STK Retail Holding Ltd. – была компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам. Однако с конца декабря 2018 г. их совокупная доля сократилась с 95,68 до 6%.

Источник, близкий к компании, рассказал, что основное изменение связано со значительным сокращением пакета Хасиса. Другой источник, знакомый с сутью изменений, подтвердил, что Хасис снизил свою долю до «менее чем 6% в пользу менеджмента» ритейлера. В ближайшее время будет продан и оставшийся пакет, утверждает собеседник издания.

Гендиректор «Глобус Гурмэ» Андрей Яковлев подтвердил, что он и несколько других топ-менеджеров компании выкупили пакет Хасиса в рамках ранее заключенного опционного соглашения. По его словам, Хасис уже много лет был «глубоко спящим акционером» и не участвовал в управлении. Никаких изменений в концепции сети не планируется, подчеркнул Яковлев.

Хасис от комментариев отказался. Один из источников РБК отметил, что Хасис потерял «активный интерес к “классической рознице”». Сейчас ему больше интересны проекты его работодателя – Сбербанка, отметил собеседник.

Хасис с 2013 г. занимает пост первого заместителя председателя правления Сбербанка. Он курирует блоки «Международные операции», «Технологии» и «Сервисы». До этого он занимался ритейлом. С 1999 г. Хасис развивал торговый дом «Перекресток», затем, когда был создан X5 Retail Group, занимал – с 2006 по 2011 г. – должность главного исполнительного директора. В 2011 г. занял должность старшего вице-президента американского Wal-Mart Stores Inc. и пробыл на ней почти два года.

«Глобус Гурмэ» появился как совместный проект Льва Хасиса и Аркадия Новикова. Первый гастроном появился в 2005 г. Сеть насчитывает восемь традиционных гастрономов в Москве и Петербурге. Еще у него три магазина формата «Глобус Гурмэ экспресс» в терминалах аэропорта «Шереметьево».

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Политика
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Суд вынес первое решение по задержанному на митинге 27 июля

Ведомости
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Троицкий суд Москвы оштрафовал на 15 000 руб. Ивана Гаращука, задержанного на несанкционированном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили «Интерфаксу» в суде. Это первый, кто был наказан в административном порядке за участие в акции 27 июля, уточнили агентству в правозащитном проекте «Апология протеста».

Суд признал Гаращука виновным в участии в несанкционированной акции, которая стала причиной помех движению пешеходов или транспортных средств (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

На митинге, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних. МВД сообщало о 1074 задержанных.

Разгон митинга на Трубной площади

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Алексея Навального выписали из больницы

Ведомости
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Оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник, где он отбывает арест. Об этом сообщила его лечащий врач Анастасия Васильева, передает телеканал «Дождь».

По ее словам, она сфотографировала выписку и в ближайшее время ее опубликует. Также Васильева назвала действия врачей больницы непрофессиональными, так как, считает она, до сих пор непонятна причина ухудшения самочувствия политика. Она предлагала оставить Навального еще на трое суток в стационаре, чтобы дождаться результатов анализов, подчеркнула врач.

Сам Навальный считает, что причиной отравления было химическое вещество, передала его слова Васильева. Политик рассказал ей, что перед его отравлением администрация спецприемника отправила заключенных на прогулку, хотя некоторые из них хотели остаться в камерах.

Позже Telegram-канал Varlamov News опубликовал видеозапись, на которой показано, как Навального ведут из больницы к полицейскому автомобилю, чтобы доставить в спецприемник.

Навальный был госпитализирован из спецприемника утром 28 июля. В больнице, куда его доставили, ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергических реакций, рассказывала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навальный отбывает 30 суток ареста. Симоновский суд Москвы признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

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Политика
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Власти Украины рассказали о планах реформировать СБУ

Ведомости
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Служба безопасности Украины (СБУ) будет реформирована коренным образом, заявил в интервью «24 каналу» секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

По его словам, без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, так как исторически СБУ встроена в большое количество процессов (цитата по ТАСС). Контрразведка должна стать ключевой функцией СБУ, добавил Данилюк. Другие функции, присущие службе, в частности борьба с коррупцией, – это искусственные временные функции, которые «нужно убирать», сказал он.

Такого же мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул секретарь СНБО.

И. о. руководителя СБУ сейчас является Иван Баканов, который был главой предвыборного штаба Зеленского. Баканов и Данилюк были назначены президентом на свои должности в мае этого года.

Политика
Новости

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Ведомости
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Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров. Соответствующий вопрос ему задали на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодежном форуме «Бирюса-2019».

По его словам, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары «по определению не тушатся», и зоны охраны, которые оберегают от огня. К зоне контроля Усс отнес северные территории региона, где пожары возникают регулярно из-за гроз, во время которых молнии бьют в деревья. По словам Усса, такое бывало и 100, и 500 лет назад.

«Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее», – заявил Усс. Такой подход, по его словам, применим к лесным пожарам в зоне контроля. «Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», – заявил чиновник. Губернатор также рассказал, что можно было бы забросить в зону контроля, где бушуют пожары, тысячи десантников для борьбы с огнем, но это подвергло бы их серьезному риску.

Усс также подчеркнул, что площади пожаров в зоне контроля на территории региона в 2019 г. сопоставимы с прошлогодними. При этом в зоне охраны наблюдаются лишь небольшие очаги пожаров, никакой опасности для жизней людей нет. Губернатор объяснил высокий уровень задымления в Красноярске неблагоприятными условиями погоды – северным ветром. Он также добавил, что в ближайшие год-два нужно будет поменять отношение к борьбе с пожарами в лесах, поскольку поблизости разворачивается производственная активность и огонь может навредить вышкам нефтяников.

Менее месяца назад Усс инспектировал город Канск, который пострадал от паводка. Жительница Канска Наталья Заморозова спросила Усса, есть ли у властей план на случай, если единственную дорогу из города размоет, пояснив, что люди боятся оказаться отрезанными от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» – ответил ей глава региона. Позже Усс лично позвонил Заморозовой, чтобы извиниться за это высказывание.

Пресс-служба полномочного представителя президента России по Сибирскому федеральному округу сообщает, что площадь лесных пожаров в регионах Сибири на 29 июля превысила 1,6 млн га, наиболее сложная обстановка – в Красноярском крае и Иркутской области. По данным Лесопожарного центра Красноярска, за последние сутки площадь природных пожаров в Красноярском крае выросла до 986 000 га. Во многих городах Сибири люди жалуются на задымление и смог, отмечают негативное влияние качества воздуха на здоровье.

Российские города на Урале и в Сибири окутал смог. Фотографии

Технологии
Новости

Акции «Яндекса» падают на Мосбирже из-за законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ведомости
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Акции «Яндекса» снижаются в цене на Мосбирже из-за внесенного в пятницу в Госудуму законопроекта о значимых IT-ресурсах, следует из данных торгов. По состоянию на 11.10 мск акции теряют 2,7% и торгуются на уровне 2451 руб. за бумагу. На открытии торгов падение составляло 4,6%.

Акции «Яндекса» упали 26 июля в цене и на американской бирже NASDAQ: на закрытии торгов они стоили $37,04 против $40,3 на открытии биржи. В моменте падение составляло 5,88%, но затем котировки пошли вверх.

В Госдуму 26 июля внесли законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор законопроекта – депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин заявил «Ведомостям», что ограничение направлено на IT-компании, работающие в России, прежде всего «Яндекс» и Mail.ru Group. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний в случае принятия законопроекта будет ограничено 20%. Представитель «Яндекса» заявил, что документ в текущем виде не должен быть принят. Представитель Mail.ru Group отметил, что считает вероятность принятия поправок в таком виде низкой, но компания готова принять участие в его обсуждении.

В свободном обращении на американской NASDAQ находится 85% акций «Яндекса» класса А (у каждой такой акции один голос). Половина капитала Mail.ru Group торгуется в виде расписок на Лондонской бирже.

Выбор редактора
Политика
Новости

Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть

Ведомости
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Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать. Об этом Васильева сообщила в своем Facebook. «Сейчас поеду туда. Прямо даже не верится», – отметила она.

Утром 28 июля Навальный был госпитализирован из спецприемника. В больнице, куда его доставили, ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергических реакций, рассказывала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Позже врач больницы говорила, что у оппозиционера диагностирована «крапивница».

Васильева и Ашихмин попытались осмотреть политика 28 июля, однако их выгнали. Она говорила, что его состояние могло быть спровоцировано действием «неопределенных химических веществ».

Навальный отбывает 30 суток ареста. Симоновский суд Москвы признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Политика
Новости

В Хабаровском крае из-за пожара в палаточном лагере отстранили замминистра образования

Ведомости
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Замминистра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от должности из-за пожара в детском палаточном лагере. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко, передает «Интерфакс».

По ее словам, Король отстранен на время проверки, инициированной губернатором 25 июля.

23 июля в палаточном лагере «Холдоми» произошел пожар, в результате погибло четверо детей. Всего в лагере было 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Официально причина пожара пока не называлась. Представитель регионального правительства говорил, что возгорание могло произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.

Следственный комитет задержал Максима Кузнецова, директора лагеря, а также Виталия Бурлакова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Они арестованы. Помимо них задержан и арестован сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев. Против него возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК).

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

Ведомости
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ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация», сообщается на сайте регулятора. По величине активов он занимал 170-е место в российской банковской системе.

Объясняя причины этого решения, ЦБ сообщил, что на счетах кредитной организации не было денег, отраженных в отчетности как деньги в иностранном банке. Речь идет о 3,8 млрд руб., что более чем в два раза превышает величину собственных средств банка, подчеркивает регулятор.

По данным ЦБ, «Ассоциация» также нарушала законы и нормативные акты. Из-за этого регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему санкции, в частности ограничивал прием вкладов.

ЦБ пообещал направить в правоохранительные органы данные об операциях, «имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний».

Банк «Ассоциация» был создан в 1990 г. Председатель правления банка, согласно данным на сайте кредитной организации, – Михаил Гапонов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области от «Единой России». С 2008 г. он занимает пост первого заместителя председателя совета Ассоциации региональных банков России, сообщается на его странице на сайте партии.

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