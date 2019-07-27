Политика

Новости

Яшина и Гудкова отпустили из зала суда

Главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина освободили в заде суда. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, отметив, что сейчас едет на Тверскую улицу. В центре Москвы продолжается несогласованная акция протеста.

Яшин был задержан и допрошен в ночь на 27 июля, в его квартире прошел обыск. Политик был доставлен в отдел МВД по городу Троицку, ему вменяют организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Эта статья предусматривает штраф до 30 000 руб. или административный арест на срок до 10 суток.

По словам Яшина, судья повел себя странно. «Сначала отклонил все мои ходатайства. Отказал в допросе свидетелей. Не пустил зрителей и прессу, по сути закрыв заседание. А потом вышел и сказал: в деле много неустановленных обстоятельств, рассмотрение переносится на 30 июля», — написал политик.

Позже аналогичные решения суды приняли в отношении задержанных утром 27 июля экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципального депутата Юлии Галяминой (заседания перенесены на 31 июля) и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова (на 30 июля). Гудков сообщил, что едет на Трубную площадь.

Яшин и ряд других оппозиционеров 27 июля планировали провести на Тверской несогласованный митинг. В итоге все основные организаторы мероприятия были задержаны до его начала, а акция завершилась массовыми задержаниями.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы