Жесткий разгон акции протеста в Москве. Главное

Несколько тысяч человек вышли в центр столицы из-за выборов в Мосгордуму

Евгений Разумный / Ведомости

В Москве 27 июля должна была состояться не согласованная с властями акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Однако участников митинга стали задерживать еще до его начала. Задержаны были и основные организаторы мероприятия. Акция привела к массовым задержаниям и столкновениям протестующих с правоохранителями.

Кого задерживали

Согласно последним данным «ОВД-инфо», в связи с акцией у здания мэрии задержали 779 человек. По словам корреспондента «Ведомостей», задерживали практически всех, у кого не было бейджей, поэтому среди задержанных могли оказаться случайные прохожие. Издание Znak.com сообщило, что ОМОН по ошибке задержал сотрудника полиции. Первым задержанным у мэрии оказался дизайнер Константин Коновалов. По его словам, его задержали во время утренней пробежки. «Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт», – написал он в Twitter.

Столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре Москвы «за нарушения общественного порядка» задержаны 295 человек. В сообщении полиции отмечалось, что значительное число задержанных не являются жителями Москвы.

Задержаны были и основные организаторы митинга. Главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина задержали и допросили ночью с пятницы на субботу. Утром задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и муниципального депутата Юлию Галямину. Юриста ФБК Любовь Соболь задержали, когда она ехала к мэрии на такси. Ближе к завершению акции стало известно о задержании муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Позже Хамовнический суд оштрафовал Соболь на 30 000 руб. за нарушение правил проведения митинга и отпустил ее. Отпущены были также Жданов, Гудков, Галямина и Яшин. В отношении них суды не вынесли решений, заседания были перенесены на 30–31 июля.

Как задерживали

Власти Москвы заранее начали готовиться к несогласованному митингу: с утра в районе Тверской появились толпы сотрудников полиции и Росгвардии, автозаки и автобусы, в которые впоследствии уводили задержанных. Подходы к мэрии и Мосгоризбиркому, а также некоторые выходы из метро были перекрыты. Складывалось впечатление, что полицейских и сотрудников Росгвардии местами было больше, чем протестующих.

В районе двух часов правоохранители начали вытеснять протестующих с Тверской в переулки. Несколько раз участники акции пытались прорвать ограждение, но их оттесняли обратно. Полиция действовала жестко, для разгона применялись дубинки, несколько человек пострадали. Так, дизайнер Коновалов сообщил, что ему при задержании повредили ногу. Пострадала муниципальный депутат Александра Парушина: ей разбили голову, она потеряла сознание.

После того как протестующих вытеснили с Тверской, часть из них двинулись в сторону Трубной площади. Когда туда прибыли Галямина, Жданов и другие экс-кандидаты в Мосгордуму, снова начались задержания. Повторно были задержаны Соболь и Жданов. Гудков не смог попасть на площадь из-за оцепления. В своем Telegram-канале он призвал протестующих уходить от Трубной, потому что «власти создали там ловушку и бьют людей».

Кто участвовал

Поскольку основные организаторы акции были задержаны еще до ее начала, явных лидеров на митинге не было. На акцию пришел ряд оппозиционеров, которых не задержали, среди них «яблочники» Сергей Митрохин и Елена Русакова, муниципальный депутат Янкаускас, соратник Гудкова Александр Соловьев, которые не были зарегистрированы на выборах, а также зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков. Соболь, Галямина и Жданов присоединились к протестующим только на Трубной площади. Гудков не смог туда попасть, Яшин после освобождения из суда сообщал, что едет на Тверскую.

По данным полиции, в акции приняли участие порядка 3500 человек, из которых около 700 – журналисты и блогеры. Корреспондент «Ведомостей» затруднился оценить число участников, поскольку протестующие были разделены на отдельные группы и вытеснены в разные переулки.

Зачем полиция пришла в редакцию «Дождя»

В редакцию телеканала «Дождь», который весь день вел трансляцию с акции протеста, около пяти часов вечера пришла полиция. Главному редактору канала Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избрикомов (ст. 141 УК).

Полиция также нагрянула 27 июля в студию YouTube-канала «Навальный Live», там проходит обыск.

Из-за чего протесты

Оппозиция протестует против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. У Жданова, Яшина, Гудкова, Соболь, Галяминой и других избирательные комиссии нашли большое число недействительных подписей избирателей. Оппозиция считает, что подписи были забракованы намеренно, чтобы не допустить независимых кандидатов до выборов.

Первая акция прошла в воскресенье 14 июля, она не была согласована с властями. Протестующие сначала собрались в Новопушкинском сквере, а затем двинулись к зданию Мосгоризбиркома и мэрии. Правоохранители разогнали протестующих, более 20 человек были задержаны. После этой акции Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Второй митинг прошел 20 июля на проспекте Сахарова, он был согласован и собрал 22 500 участников. Это была одна из самых массовых акций протеста за последнее время, объединившая разные оппозиционные силы.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы