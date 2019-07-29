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Суд арестовал участника митинга за бросок мусорного бака в бойца ОМОНа

Участник прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга Евгений Коваленко арестован на два месяца по решению Мещанского суда Москвы, передает «Интерфакс». Он будет находиться под стражей до 27 сентября.

Коваленко предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, он бросил мусорный бак в сотрудника Росгвардии, этот боец ОМОНа проходит по делу в качестве потерпевшего. Если вина будет доказана, мужчине грозит либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет. По данным ТАСС, Коваленко признал свою вину. Ранее сообщалось, что Коваленко грозит и административное наказание за участие в несанкционированной акции протеста в центре города.

В субботу на Тверской и других улицах в центре города прошла акция за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. На ней было задержано рекордное число протестующих: по данным ГУВД Москвы, в автозаках оказались 1074 из 3500 участников митинга. Правозащитники из «ОВД-инфо» заявили о 1373 задержанных, из них 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.

Акция оппозиции стала ответом на отказ избиркомов регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинству политиков отказали из-за недостоверных подписей в поддержку их выдвижения. При этом зачастую избиркомы признавали подписи недостоверными из-за ошибок в оформлении подписных листов.

Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Юлию Галямину задержали до начала акции.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы