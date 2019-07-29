ТАСС: полиция завела первое дело из-за митинга 27 июля

Евгений Разумный / Ведомости

Полиция завела первое уголовное дело по итогам несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что дело завели на задержанного на акции мужчину, который кинул в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак.

Кроме того, задержанному грозит и административное наказание за участие в несанкционированной акции протеста в центре города.

Первым о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» сообщил Telegram-канал Baza. По данным источника Baza, дело возбудили в отношении Евгения Коваленко. Подобное преступление наказывается штрафом в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В субботу в центре столицы прошла акция за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Она стала рекордной по числу задержанных: по информации ГУВД Москвы, в автозаках оказались 1074 из 3500 участников митинга. Правозащитники из «ОВД-инфо» насчитали 1373 задержанных, из них 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.

Акция оппозиции стала ответом на отказ избиркомов регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поводом для отказа стало большее, чем допустимо по закону, число недостоверных подписей в поддержку их выдвижения. При этом зачастую подписи признавались недостоверными из-за ошибок в оформлении подписных листов.

Лидеров московского протеста – незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Юлию Галямину – задержали еще в субботу утром. Соболь была оштрафована судом на 30 000 руб., остальных политиков отпустили, так как заседания суда были перенесены на следующую неделю. Оппозиционеры поехали на Трубную площадь, где протестующие собрались вечером, однако были задержаны повторно.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы