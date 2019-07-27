Несколько тысяч москвичей вышли на улицы из-за выборов в Мосгордуму

Shamil Zhumatov / REUTERS

В Москве 27 июля прошла одна из самых многочисленных за последние годы несогласованных акций протеста. По данным МВД, на улицу вышло 3500 человек, из которых более тысячи было задержано. По оценке корреспондента «Ведомостей», протестующих было не менее 5000 — оценить точнее сложно, так как полиция постоянно «делила» протестующих на сектора, не позволяя собраться вместе.

Акция началась в два часа дня. К этому времени вдоль всей Тверской улицы, начиная с Пушкинской площади, были выставлены металлические ограждения, автобусы и автозаки. Плохо работала мобильная связь, что затрудняло протестующим координацию. Все магазины и кафе в районе Тверской улицы и Пушкинской площади не работали, начиная с полудня.

Только к Тверской 13, где находится мэрия Москвы, были стянуты, по оценке корреспондента «Ведомостей», около пятисот сотрудников Росгвардии. Несмотря на это, около 300 человек удалось собраться у памятника Юрию Долгорукому напротив мэрии, однако через час площадь перед памятником была зачищена. Сотрудникам Росгвардии активно помогали люди с рациями, одетые в гражданскую одежду.

Собравшихся на Тверской улице правоохранители вытесняли в переулки. Несколько раз участники акции пытались прорвать ограждение, но их оттесняли обратно. Полиция действовала жестко, для разгона применялись дубинки, десятки человек пострадали. Судя по социальным сетям и трансляции телеканала «Дождь», самые жесткие столкновения были в Камергерском и Столешником переулках.

Протестующие в течение нескольких часов «гуляли» по Москве, выкрикивая требования о регистрации кандидатов в Мосгордуму и об отставке мэра Москвы Сергея Собянина. У здания Федеральной службы безопасности кричали «Долой власть чекистов». На несколько минут было перекрыто движение по Садовому кольцу в районе Цветного бульвара.

Полиция также пришла в редакцию телеканала «Дождь». Главный редактор Алекснадра Перепелова была вызвана на допрос. После него Перепелова заявила, что следователя интересовала работа канала в дни митингов в июле, однако назвать уголовное дело, по которому ее вызвали на допрос, отказался. Канал также сообщил, что на его серверы была совершена DDoS-атака.

Лидеров московского протеста, незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданову, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Юлию Галямину задержали еще утром. Соболь была оштрафована судом на 30 тысяч рублей, остальных политиков отпустили, так как заседания суда были перенесено на следующую неделю. Оппозиционеры поехали на Трубную площадь, где протестующие собрались вечером, однако были задержаны повторно.

На митинг на Трубной площади собралось, по оценкам корреспондента «Ведомостей», около тысячи человек. Как и у мэрии, акция закончилась жесткими задержаниями. Политик Илья Яшин призвал протестующих снова выйти на улицу через неделю, когда незарегистрированные кандидаты подадут жалобы в Центризбирком.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы