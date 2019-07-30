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Два новых уголовных дела завели по итогам митинга 27 июля

Два новых уголовных дела возбуждены по фактам нападений на военнослужащих Росгвардии на несогласованной акции 27 июля в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Одно дело касается распыления перцового газа, от которого пострадали два бойца Росгвардии. Второе дело возбудили из-за броска фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих, отмечается в сообщении.

Дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, им вменяется применение насилия в отношении представителей власти. По этой же статье было ранее заведено первое уголовное дело по итогам той акции. Участник митинга Евгений Коваленко был 29 июля арестован на два месяца по решению Мещанского суда Москвы. Он признал свою вину в том, что бросил мусорный бак в сотрудника ОМОНа. По статье о применении насилия в отношении представителя власти предусмотрен либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В субботу, 27 июля, на Тверской и других улицах в центре столицы прошла акция за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. На ней задержали рекордное число протестующих: по данным ГУВД Москвы, в автозаках оказались 1074 из 3500 участников митинга. Правозащитники из «ОВД-инфо» заявили о 1373 задержанных, из них 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.

Москвичи вышли на митинги из-за действий избирательных комиссий, которые отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Основные претензии избиркомов касались недостоверных подписей в поддержку выдвижения кандидатов. При этом комиссии часто признавали подписи недостоверными из-за ошибок в оформлении подписных листов.

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