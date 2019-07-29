Суды начали арестовывать российских оппозиционеров

Илья Яшин и Константин Янкаускас. Архивное фото Андрей Гордеев / Ведомости

Московские суды начали арестовывать незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму за организацию несогласованных акций, которые регулярно проходят в Москве с 14 июля. Оппозиционеры были задержаны в выходные во время или после акции у мэрии и на Трубной площади.

Первым Щербинский районный суд арестовал Илью Яшина на десять суток за призыв в Twitter выходить на митинг 27 июля. Оппозиционер свою вину не признал и отказался отвечать на вопросы судьи, сославшись на 51-ю статью Конституции. Яшин назвал суд над ним «выполнением политического заказа».

Примерно через полчаса Зюзинский районный суд арестовал Константина Янкаускаса на семь суток за публикацию в Twitter с призывом к участию во встрече с независимыми кандидатами 15 июля. Затем восемь суток ареста получил Александр Соловьев. Самый большой срок ареста получил Иван Жданов – 15 суток.

Кроме того, Тверской районный суд в понедельник должен был рассмотреть протокол на Дмитрия Гудкова. Политик написал в своем телеграм-канале, что поводом стала акция у Мосгоризбиркома, прошедшая 14 июля, на которой его не было. В итоге заседание суда перенесено на вторник, когда формально истекают 48 часов с момента задержания политика. Гудков стал одним из первых оппозиционеров, к кому пришли с обыском. За этот год он уже дважды был признан судом виновным в нарушении порядка проведения митинга. Если суд в третий раз признает его виновным в этом правонарушении, Гудкову может грозить уголовное дело.

Пока суды определяли наказания для оппозиционеров, рабочая группа Мосгоризбиркома рассматривала жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Как передает «РИА Новости», члены комиссии рекомендовали Мосгоризбиркому оставить в силе отказ в регистрации Яшина для участия в выборах, итоговое решение комиссия примет во вторник. Рабочая группа высказала такое же мнение по поводу жалоб незарегистрированных кандидатов Анастасии Брюхановой и Юлии Галяминой. Мосгоризбирком уже рассмотрел жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты, пока ни одного решения в пользу кандидатов принято не было.

Массовые акции протеста начались в Москве после решения столичных избиркомов отказать в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Первая согласованная акция прошла 14 июля в Новопушкинском сквере. Она переросла в стихийное шествие к мэрии и Мосгоризбиркому. В течение следующих нескольких дней протестующие ежедневно выходили на Трубную площадь.

На несогласованной акции протеста 27 июля, по официальным данным, были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.