Чего не хватает в законе о краудфинансах

1 января 2020 г. в России вступает в силу закон, регулирующий сферу краудфинансов. Госдума приняла законопроект очень оперативно, проголосовав за него в финальном чтении буквально в последний день весенней сессии, 24 июля, через два дня его одобрил Совет Федерации, а через неделю, в начале августа, его подписал президент Владимир Путин. Такая скорость прохождения законодательных актов в целом не свойственна российской бюрократической системе. Вполне возможно, что быстрое принятие закона могло быть обусловлено планами выхода на рынок краудлендинга Сбербанка: крупнейшему банку нужна была законодательная база для работы на новом рынке. Свою платформу «Сберкредо» банк официально запустил 16 декабря.