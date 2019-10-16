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Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «Сберкредо», предназначенную для инвестиций в бизнес со стороны физических лиц. На это обратил внимание РБК. Официально банк пока не объявлял о начале работы платформы. Пресс-служба Сбербанка уточнила в беседе с изданием, что «Сберкредо» работает в тестовом режиме, потому «детальные комментарии преждевременны».

Банк предлагает авторизоваться инвесторам и заемщикам через системы – «Сбербанк онлайн» и «Сбербанк бизнес онлайн» (система для малого и среднего бизнеса) соответственно, уточняет издание. Затем им нужно опубликовать заявку или выбрать предложения и подписать документы. После этого бизнес получит инвестиции, а инвестор сможет получать с них доход.

Чтобы стать инвестором, необходимо быть резидентом России, иметь открытый счет в Сбербанке и быть старше 18 лет. Минимальная сумма вложений – 5000 руб., максимальная – 1 млн руб. Пользователи могут инвестировать в неограниченное число проектов сроком от трех до 18 месяцев. Доходность может составить от 16 до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ.

Сейчас эта информация на сайте недоступна – на странице «Сберкредо» говорится о проведении технических работ.

О том, что Сбербанк планирует заняться краудлендингом, в начале года говорил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, банк будет предлагать оценку рисков по предложенным для инвестирования проектам. «И в большинстве случаев Сбербанк будет соинвестором в это юрлицо. Таким образом, человек, обычный клиент, будет понимать меру риска, которую он может принимать», – пояснял он.