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Альфа-банк продал долю в краудфандинговом сервисе «Поток»

Альфа-банк закрыл сделку по продаже 40%-ной доли в сервисе кредитования малого бизнеса «Поток» (ООО «Поток.Диджитал»), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Альфа-банка и соруководителя фонда FinTech Capital Юрия Попова. FinTech Capital с группой других инвесторов стал покупателем платформы. Альфа-банк сохранил контроль над 60% «Потока». Сумма сделки не уточняется.

О том, что банк договорился продать долю в своей дочерней компании, РБК сообщал в августе со ссылкой на источники. Согласно отчетности Альфа-банка на 1 апреля 2019 г., кредитная организация оценивала инвестиции в свою «дочку» в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб., напоминает издание.

Гендиректором «Потока», по данным РБК, станет представитель нового совладельца. Операционную деятельность сервиса курирует управляющий партнер FinTech Capital Антон Еременко. Экс-руководитель краудфандинговой платформы Никита Абраменко 6 августа на своей странице в Facebook написал, что покинул проект. «За эти годы мне так и не удалось договориться с банком о получении доли, и мы с небольшой группой ребят приняли решение покинуть компанию», – пояснил он.

Банк запустил онлайн-платформу «Поток» в конце 2015 г. С помощью платформы малый бизнес может привлекать заемные средства от физических лиц на развитие проектов. Инвесторы получают за вложенные средства доход до 22,3%, следует из информации на официальном сайте сервиса. Средняя фактическая доходность в 2018 г., по заявлению самого «Потока», составила 12,77%. Но она не гарантируется.