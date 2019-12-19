Кому нужен выходной 31 декабря

Формально вторник, 31 декабря 2019 г., – обычный рабочий день, но не для всех. В этом году 31 декабря фактически стало выходным примерно на 40% территории страны. К вечеру 19 декабря губернаторы 29 регионов объявили канун Нового года выходным днем, еще в шести регионах их главы рекомендовали работодателям перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря (субботу) «по согласованию с трудовыми коллективами». На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин назвал такое решение логичным и предложил проработать вопрос объявления 31 декабря постоянным выходным днем без спешки, чтобы не навредить с переносом праздников в другие месяцы. Президент похвалил губернаторов и работодателей, которые уже объявили 31 декабря выходным днем.