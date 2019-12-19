Проводники страха и революции

Закон о физлицах как иностранных агентах венчает уже целую пирамиду нормативных неправовых актов откровенно репрессивного свойства. Трудно открыть рот, не покусившись на что-либо святое, на нежные чувства людей с нимбами и в шлемах. Выборочными, но реальными сроками стране показывают, как это работает. Характерная паническая реакция на растущее недовольство групп и масс в условиях социально-экономического спада и общественно-политического подъема. Однако у такой нервозности есть и более прозаические мотивы.