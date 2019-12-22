Энергетика без политики
Новая газовая война России с Украиной, похоже, отменяется: 2020 год «Газпром» и «Нафтогаз» встретят с новым контрактом на транзит газа и урегулированными судебными претензиями (общая сумма – около $22 млрд). Политическое решение Москвы – согласиться с решением стокгольмского арбитража и выплатить Украине $3 млрд компенсации – открывает обеим сторонам возможность вернуться к сколько-нибудь нормальным экономическим отношениям в энергетике, а «Газпрому» – сохранить в Европе репутацию надежного поставщика, по которой был нанесен сокрушительный удар после «газовой войны» 2008–2009 гг.
Отказ выплачивать компенсацию – по мнению Москвы, необъективную, несправедливую и политическую – был главным препятствием для заключения нового транзитного контракта, действие предыдущего истекало 1 января 2020 г. Еще в ноябре Москва настаивала на «нулевом варианте» – отказе от всех требований с обеих сторон – как обязательном условии, несмотря на то что возможности полностью отказаться от транзита через Украину у России не было: альтернативные маршруты, в том числе «Северный поток – 2», не были готовы полностью заместить украинский. Признание долга Владимиром Путиным на пресс-конференции 19 декабря стало главной экономической новостью дня. Он по-прежнему считает мотивировку арбитража «чушью», но тем не менее это «решение суда» и «мы должны из этого исходить», заявил Путин.