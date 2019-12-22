Энергетика без политики

Отказ выплачивать компенсацию – по мнению Москвы, необъективную, несправедливую и политическую – был главным препятствием для заключения нового транзитного контракта, действие предыдущего истекало 1 января 2020 г. Еще в ноябре Москва настаивала на «нулевом варианте» – отказе от всех требований с обеих сторон – как обязательном условии, несмотря на то что возможности полностью отказаться от транзита через Украину у России не было: альтернативные маршруты, в том числе «Северный поток – 2», не были готовы полностью заместить украинский. Признание долга Владимиром Путиным на пресс-конференции 19 декабря стало главной экономической новостью дня. Он по-прежнему считает мотивировку арбитража «чушью», но тем не менее это «решение суда» и «мы должны из этого исходить», заявил Путин.