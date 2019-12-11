Что принесла Донбассу встреча нормандской четверки

Переговоры в нормандском формате с участием президентов России, Франции и Украины и канцлера ФРГ шли несколько часов, затем Владимир Путин впервые встретился с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. На закончившейся в половине третьего ночи итоговой пресс-конференции стороны выглядели крайне утомленными, и дело вряд ли только в позднем времени. Как и предсказывали эксперты, Россия и Украина при посредничестве Франции и ФРГ не договорились о продвижении по пути минских договоренностей из-за принципиальных разногласий Москвы и Киева о порядке их выполнения. Москва требует от Киева буквального следования минским соглашениям: сначала предоставление ДНР и ЛНР особого статуса и проведение выборов на их территории и затем – передача контроля над границей. Зеленский не может пойти на это из-за вероятных внутриполитических осложнений и настаивает на первоочередности передачи границы. Впрочем, напоминает украинский политический аналитик Михаил Минаков, Зеленский при поддержке Ангелы Меркель дал понять, что минские соглашения в нынешнем их виде не догма.