Обменный курс Россия – Украина
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Освобождение Кирилла Вышинского, главного редактора «РИА Новости – Украина», должно стать первым шагом в масштабном двухстороннем обмене заложниками, важным звеном в налаживании диалога между Россией и Украиной. Однако не очевидно, что процесс возвращения заложников домой, важный накануне возможной встречи нормандской четверки, теперь пойдет быстрее.
В среду Киевский апелляционный суд освободил обвиняемого в госизмене Вышинского из-под стражи (его задержали 15 мая 2018 г.) с обязательством явки в суд. Но его освобождение, пока только из-под ареста, – первого из нескольких десятков находящихся под стражей на Украине людей, за которых вступилась Россия, – пока не означает начала масштабного обмена «насильственно удерживаемыми лицами», в переводе с официального языка – заложниками. Сам Вышинский настаивает, что ранее отказался от обмена (он настаивает на своей невиновности и требует оправдания) и не обсуждал этот вопрос с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, прилетавшей в пятницу в Киев.
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