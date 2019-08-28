Обменный курс Россия – Украина

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Освобождение Кирилла Вышинского, главного редактора «РИА Новости – Украина», должно стать первым шагом в масштабном двухстороннем обмене заложниками, важным звеном в налаживании диалога между Россией и Украиной. Однако не очевидно, что процесс возвращения заложников домой, важный накануне возможной встречи нормандской четверки, теперь пойдет быстрее.

В среду Киевский апелляционный суд освободил обвиняемого в госизмене Вышинского из-под стражи (его задержали 15 мая 2018 г.) с обязательством явки в суд. Но его освобождение, пока только из-под ареста, – первого из нескольких десятков находящихся под стражей на Украине людей, за которых вступилась Россия, – пока не означает начала масштабного обмена «насильственно удерживаемыми лицами», в переводе с официального языка – заложниками. Сам Вышинский настаивает, что ранее отказался от обмена (он настаивает на своей невиновности и требует оправдания) и не обсуждал этот вопрос с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, прилетавшей в пятницу в Киев.