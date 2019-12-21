Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

Взаимные судебные претензии Украины и «Газпрома» долгое время оставались одной из главных причин, по которой сторонам не удавалось договориться о продолжении транзита газа. Российская сторона настаивала на нулевом варианте, с отказом от всех взаимных претензий, как на обязательном условии для заключения новых соглашений. Украина в свою очередь подчеркивала, что от компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем, отказываться не намерена.